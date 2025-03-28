На этой неделе латвийская компания Ride Mobility начала сдавать в аренду электромопеды в Таллинне. На улицах столицы уже появилось около тысячи мини-мопедов, и связанные с ними проблемы и происшествия не заставили себя ждать.
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Мини-мопеды в Таллинне: полиция и МуПо рассказала о первых нарушениях и необходимых ограничениях
Rus.Postimees поинтересовался у Департамента полиции и погранохраны (PPA) и у Таллиннского департамента муниципальной полиции (МуПо), сколько нарушений было зарегистрировано за первую неделю, и с чем они были связаны, а также какие ограничения стоит ввести.