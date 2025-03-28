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В субботу электричество на бирже подешевеет втрое

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Цены на электричество. Фото иллюстративное.
Цены на электричество. Фото иллюстративное. Фото: McPHOTO / B. Leitner via www.imago-images.de

Среднесуточная стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне биржи Nord Pool в субботу, 29 марта, составит 3,33 цента за киловатт-час, пишет Rus.ERR.

По сравнению с пятницей, когда цена составила 10,99 цента, биржевой тариф снизится более чем втрое.

В Латвии и Литве тариф будет чуть выше, чем в Эстонии - 3,45 цента, а в Финляндии - 1,65 цента за киловатт-час.

На прошлой неделе среднесуточный тариф на бирже Nord Pool в эстонской ценовой зоне составил 6,11 цента, снизившись почти вдвое в недельном сравнении.

К указанным ценам для потребителей добавляется налог с оборота, а также прочие налоги и сборы.

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