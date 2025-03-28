«Враг просто хочет отдохнуть». Как украинцы готовятся к перемирию на секретном полигоне дронов для ударов по России

Raybird может лететь без остановки более 20 часов и преодолевать расстояние более тысячи км. Он выполняет разведывательные задачи, а также используется для мониторинга во время операций по поражению целей как на передовой, так и далеко в тылу на территории России. Среди целей - нефтеперерабатывающие заводы и топливные склады.

Но после того, как Россия и Украина достигли отдельных договоренностей с США о частичном прекращении огня, предполагается, что такие миссии прекратятся.

Кроме согласования прекращения огня в Черном море после переговоров на этой неделе в Саудовской Аравии, две страны теоретически договорились прекратить и нападения и на энергетическую инфраструктуру друг друга.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина немедленно выполняет эти договоренности - и при этом обвинил Россию в их нарушении. Россия тоже говорит о нарушениях соглашений со стороны Украины.

Однако Алексей из компании Skyeton, которая разрабатывает Raybird, сомневается, что Москва все же будет придерживаться перемирия. «Россияне бьют по лицу, потом на следующий день договариваются, но просят связать руки. Поэтому возможность, что они будут продолжать драться, остается», - считает Алексей.

Однако это соглашение также облегчит ситуацию для России. По оценкам, только в этом году Украина совершила более 30 атак на нефтяную инфраструктуру России с использованием беспилотников и другого оружия.