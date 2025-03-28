Напоминаем: как отличить мошеннические уведомления от настоящих уведомлений о посылках?

Ниже приведены шесть важных отличий, по которым можно отличить настоящую курьерскую службу от мошенников.

Как отличить мошенничество от настоящих уведомлений о посылках?

1. Omniva не начинает разговор на русском или английском языке. Сотрудники Omniva в Эстонии готовы общаться на эстонском, английском и русском языках, если клиент того желает, но все сотрудники клиентской службы Omniva в Эстонии говорят на эстонском языке и начинают свое обращение на эстонском языке. Мошенники же чаще всего сразу начинают разговор на русском или английском и, как правило, не могут поддержать общение на эстонском.

2. Настоящие сообщения от Omniva всегда составлены грамотно. Фишинговые сообщения легко распознать по неестественным формулировкам и ошибкам - многие мошенники не владеют эстонским языком и пользуются автоматическим переводом.

3. Omniva не спрашивает по телефону или через сообщения передачу банковских или личных данных, а также не просит совершать платежи. Запомните главное правило: Omniva никогда не запрашивает по телефону или в SMS данные банковских карт, признак пользователя банка, коды PIN1 или PIN2 или какие-либо другие банковские данные. Omniva не просит клиента подтвердить платеж по телефону или сообщить личные данные по телефону или SMS, например, копию удостоверения личности. Если кто-то запрашивает подобную информацию от имени Omniva - это однозначно мошенники.