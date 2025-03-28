Каждую неделю в службу поддержки Omniva поступают сотни, а иногда и тысячи обращений от людей, которым звонили или писали мошенники от имени почтовой службы. Как же отличить настоящее уведомление от фальшивого?
Напоминаем: как отличить мошеннические уведомления от настоящих уведомлений о посылках?
«К сожалению, несмотря на растущее внимание СМИ к телефонному и интернет-мошенничеству, наша статистика показывает, что существующего информирования недостаточно: количество мошеннических звонков и сообщений продолжает расти, - отмечает руководитель Omniva Мартти Кулдма. - Мошенники используют репутацию нашей компании, чтобы выманивать у людей конфиденциальные данные и деньги. Я сам пару недель назад получил звонок от русскоговорящего молодого человека, который утверждал, что у Omniva есть для меня посылка и нужно уточнить мои данные».
Чаще всего мошенничество начинается либо с телефонного звонка от человека, представляющегося сотрудником Omniva, либо с SMS или электронного письма с просьбой перейти по ссылке.
Сценарий обычно одинаков: мошенники пытаются сообщить, что вам пришла посылка или заказное письмо, но для его получения необходимо подтвердить личность, дополнить данные или заплатить небольшую сумму - например, 3,80 евро за доставку или таможенную пошлину.
На торговых площадках вроде Facebook Marketplace распространена другая схема: покупатель с поддельного аккаунта хочет приобрести ваш товар, но настаивает на оплате через некую «услугу Omniva». Для этого вас просят ввести банковские данные на поддельном сайте Omniva.
Какую бы легенду ни использовали мошенники, их конечная цель одна - получить ваши личные данные, информацию о кредитной карте или доступ к банковскому счету через коды PIN1 и PIN2. В результате вы рискуете потерять гораздо больше тех двух-трех евро, о которых изначально шла речь.
Ниже приведены шесть важных отличий, по которым можно отличить настоящую курьерскую службу от мошенников.
Как отличить мошенничество от настоящих уведомлений о посылках?
1. Omniva не начинает разговор на русском или английском языке. Сотрудники Omniva в Эстонии готовы общаться на эстонском, английском и русском языках, если клиент того желает, но все сотрудники клиентской службы Omniva в Эстонии говорят на эстонском языке и начинают свое обращение на эстонском языке. Мошенники же чаще всего сразу начинают разговор на русском или английском и, как правило, не могут поддержать общение на эстонском.
2. Настоящие сообщения от Omniva всегда составлены грамотно. Фишинговые сообщения легко распознать по неестественным формулировкам и ошибкам - многие мошенники не владеют эстонским языком и пользуются автоматическим переводом.
3. Omniva не спрашивает по телефону или через сообщения передачу банковских или личных данных, а также не просит совершать платежи. Запомните главное правило: Omniva никогда не запрашивает по телефону или в SMS данные банковских карт, признак пользователя банка, коды PIN1 или PIN2 или какие-либо другие банковские данные. Omniva не просит клиента подтвердить платеж по телефону или сообщить личные данные по телефону или SMS, например, копию удостоверения личности. Если кто-то запрашивает подобную информацию от имени Omniva - это однозначно мошенники.
4. Omniva использует домены Omniva.ee, Omniva.lv и Omniva.lt. Omniva действительно может попросить дополнить данные для получения посылки или оплатить таможенную пошлину, но в таком случае мы направляем клиента в систему самообслуживания Omniva, адрес которой заканчивается либо на omniva.ee в Эстонии, omniva.lv в Латвии или omniva.lt в Литве. Если ссылка, по которой вас пытаются направить, ведет на какой-либо другой домен, то это поддельная страница, созданная мошенниками. Мошенники могут использовать имя Omniva при создании поддельных страниц, но они не могут использовать правильное доменное окончание Omniva.
Адрес эстонской системы самообслуживания, где действительно можно дополнить данные о посылке и оплатить таможенную пошлину, - minu.omniva.ee - домен omniva.ee.
Мошенники же используют такие адреса, как omniva.myshipment.com (домен myshipment.com) или kohaletoimetamine-pakett.email.ink (домен email.ink) и т. д.
Электронные письма от Omniva также приходят с адресов, которые заканчиваются на @omniva.ee, @omniva.lt или @omniva.lv.
Мошенники же используют, например, такие электронные адреса, которые заканчиваются на @omnivapackages.com - это не домен Omniva.
5. Если вы не отправляли и не заказывали посылку, то, вероятно, это мошенничество. Мошенники не знают, кто на самом деле в данный момент ждет посылку. Они наугад нацеливаются на всех людей, надеясь случайно попасть на тех, кто действительно ждет посылку и поэтому легче попадется на удочку. Если вы получили уведомление о посылке, которую не заказывали и не ожидаете, но при этом от вас требуют оплатить какой-то сбор за получение - скорее всего, это мошенничество.
6. Omniva знает данные вашей посылки, а мошенники - нет. Иногда мошенники случайно попадают и на тех людей, которые действительно ждут посылку от Omniva. Разница только в том, что Omniva всегда знает точные данные посылки - номер телефона или имя получателя и отправителя, откуда и куда перемещается посылка. Мошенники такой информацией не располагают и не могут ответить на вопрос, о какой посылке идет речь. Если вы получили сообщение с кодом посылки, но сомневаетесь в его подлинности, зайдите на официальный сайт Omniva или в самообслуживание и проверьте, существует ли отправление с таким номером.
При любых подозрениях обращайтесь напрямую в службу поддержки Omniva по электронной почте info@omniva.ee или по телефону 661 6616. Не стесняйтесь уточнять - ваша бдительность защитит вас и ваши финансы от мошенников.