Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие сутки сообщил о кражах велосипедов, а также об очередных случаях мошенничества. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о загоревшемся экскаваторе и о сгоревшем в гараже автомобиле.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Загоревшийся экскаватор, кража велосипедов, пожар в гараже
Насилие
27 марта поступило сообщение о конфликте в Ласнамяэ, в ходе которого 39-летний мужчина нанес телесные повреждения своей сожительнице. Оба участника происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения.
Около недели назад 42-летний мужчина в Нарве избил свою бывшую сожительницу.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Кражи
19 марта в Тарту с улицы Ванемуйне был украден велосипед GT Avalanche. Ущерб составил 400 евро.
20 марта в Тарту с улицы Анне был украден велосипед. Ущерб составил 500 евро.
22 марта в Тарту из огороженной велопарковки на улице Й. Тыниcсона был украден электрический самокат Kugoo Kirin. Ущерб составил 800 евро.
27 марта из квартиры на Акадеэмия-теэ в районе Мустамяэ были украдены наличные, золотые украшения, ноутбук и другие вещи. Причиненный ущерб составляет около 1150 евро. Подробности происшествия уточняются.
Мошенничество
25 марта проживающему в Вильяндимаа мужчине пришло сообщение от интернет-магазина kaup24.ee, в котором говорилось, что его заказ задерживается, и для его получения необходимо оплатить небольшую комиссию. Мужчина перешел по ссылке из сообщения и ввел коды своего интернет-банка для подтверждения транзакции. Позже он обнаружил, что с его счета исчезли 4285 евро. Обстоятельства мошенничества выясняет полиция в рамках уголовного дела.
27 марта начато производство по делу, в котором 48-летнему мужчине позвонили якобы от имени службы Smart-ID и сообщили, что с его устройства были произведены действия через Smart-ID. У мужчины попросили назвать свой личный код и подтвердить действия с помощью Smart-ID, что он и сделал. Позже он обнаружил, что с его банковского счета было снято 6400 евро наличными.
27 марта начато производство по делу, в котором 36-летняя женщина нашла в Facebook объявление о бесплатной швейной машине и связалась с продавцом. Ей нужно было оплатить только расходы на доставку, для чего она перешла по присланной продавцом ссылке и зашла в интернет-банк. Позже она обнаружила, что с ее счета была произведена транзакция. Ущерб от мошенничества составил около 950 евро.
Безопасность на границе
За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Бразилии из-за отсутствия необходимых документов для пересечения границы.
27 марта во время проверки в ручной клади гражданина Республики Польша, 1995 года рождения, был обнаружен запрещенный нож. В отношении мужчины был составлен протокол о правонарушении, а нож был изъят.
Пожары
27 марта в 10:36 спасатели выехали в Ласнамяэ на улицу Бетони, где рядом со зданием открытым пламенем горел экскаватор. На место прибыли спасатели Ласнамяэ и Кесклинна, и, как выяснилось по прибытии, работники соседнего предприятия уже потушили основные языки пламени. Огонь не перекинулся на здание. Пожар был ликвидирован к 11:08.
27 марта в 13:48 поступило сообщение о возгорании поля рядом с лесом в деревне Росма волости Пыльва. Пожарные потушили сухую траву, горевшую на площади около 1000 квадратных метров.
27 марта в 16:14 спасатели получили вызов в деревню Меэри волости Ныо, где в домашнем гараже загорелся легковой автомобиль. Возгорание началось во время сварочных работ. Машину удалось вытащить из гаража. К моменту прибытия спасателей автомобиль был почти полностью сгоревшим. Пожар потушили. Один человек получил травму при падении в гараже, его доставила в больницу скорая помощь.
27 марта в 19:30 спасатели выехали на Таллиннское шоссе в Силламяэ, где потушили горящую сухую траву на поле площадью около 200 квадратных метров.
ДТП
27 марта в 21:19 спасатели выехали на ДТП в деревне Руу волости Йыэляхтме на шоссе Таллинн-Нарва. Фургон Opel врезался в дорожное ограждение и перекрыл движение. Водитель смог самостоятельно выбраться из автомобиля. На место прибыли спасатели из Кехра, а также полиция и скорая помощь. Спасатели устранили угрозу возгорания и срезали около двадцати метров ограждения, чтобы освободить транспортное средство. Дальнейшими действиями занималась полиция.
Прочее
28 марта в 05:13 спасатели выехали на Таллиннское шоссе в Вильянди, где на стоянке у грузовика прорвало масляный шланг. Утечку удалось остановить. Спасатели засыпали разлившееся масло абсорбентом и собрали загрязнение.