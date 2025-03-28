СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Загоревшийся экскаватор, кража велосипедов, пожар в гараже

27 марта начато производство по делу, в котором 36-летняя женщина нашла в Facebook объявление о бесплатной швейной машине и связалась с продавцом. Ей нужно было оплатить только расходы на доставку, для чего она перешла по присланной продавцом ссылке и зашла в интернет-банк. Позже она обнаружила, что с ее счета была произведена транзакция. Ущерб от мошенничества составил около 950 евро.

Безопасность на границе

За минувшие сутки на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили трех граждан Бразилии из-за отсутствия необходимых документов для пересечения границы.

27 марта во время проверки в ручной клади гражданина Республики Польша, 1995 года рождения, был обнаружен запрещенный нож. В отношении мужчины был составлен протокол о правонарушении, а нож был изъят.

Пожары

27 марта в 10:36 спасатели выехали в Ласнамяэ на улицу Бетони, где рядом со зданием открытым пламенем горел экскаватор. На место прибыли спасатели Ласнамяэ и Кесклинна, и, как выяснилось по прибытии, работники соседнего предприятия уже потушили основные языки пламени. Огонь не перекинулся на здание. Пожар был ликвидирован к 11:08.

27 марта в 13:48 поступило сообщение о возгорании поля рядом с лесом в деревне Росма волости Пыльва. Пожарные потушили сухую траву, горевшую на площади около 1000 квадратных метров.