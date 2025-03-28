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На западе и севере страны дороги ночью будут скользкими

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Скользкая дорога.
Скользкая дорога. Фото: Ants Liigus

На западе и севере Эстонии в ночь на субботу температура на поверхности дорог упадет ниже нуля градусов, поэтому дороги могут стать скользкими.

Во второй половине дня в пятницу поверхность главных и второстепенных шоссе может быть влажной. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

По прогнозу, вечером ожидается преимущественно погода без осадков. Ночью температура на поверхности дорог на западе и севере страны по многим регионам упадет ниже 0 градусов, в результате на дорогах возрастет риск гололедицы. Местами видимость будут также ограничивать туманы.

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