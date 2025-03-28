На западе и севере страны дороги ночью будут скользкими

Во второй половине дня в пятницу поверхность главных и второстепенных шоссе может быть влажной. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.

По прогнозу, вечером ожидается преимущественно погода без осадков. Ночью температура на поверхности дорог на западе и севере страны по многим регионам упадет ниже 0 градусов, в результате на дорогах возрастет риск гололедицы. Местами видимость будут также ограничивать туманы.