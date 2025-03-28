США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий ее безопасности, сообщают влиятельные СМИ

По информации изданий, предложение США практически не содержит каких-либо гарантий безопасности для Украины.

Проект, который США направили Киеву 23 марта, предполагает значительное расширение изначального предложения о редкоземельных металлах - США теперь хотят, чтобы соглашение распространялось на все украинские природные ресурсы, включая нефть и газ.

Кроме того, как следует из представленных Вашингтоном предложений, США рассчитывают получить контроль над инвестициями в связанную с эксплуатацией природных ресурсов инфраструктуру, пишет FT. Речь идет в том числе о железных и автомобильных дорогах, портах, шахтах и перерабатывающих заводах.

Как пишет издание, Вашингтон таким образом пытается добиться прекращения военных действий и одновременно вернуть в бюджет США миллиарды долларов, потраченных на военную помощь Киеву за три года войны.

Белый дом утверждает, что сделка приведет Украину к процветанию. Один из высокопоставленных украинских чиновников сказал FT, что предложение США подрывает суверенитет Украины и усиливает зависимость Киева от Вашингтона.

Несколько украинских чиновников, имена которых издание не называет, в интервью FT назвали новое предложение США грабежом, несправедливой сделкой, отвратительным предложением. Один из собеседников газеты сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов сражаться и без американского оружия. «Мы продолжим сражаться, даже если в наших руках не будет ничего, кроме камней», - приводит FT слова чиновника.