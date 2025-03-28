Новый американский проект соглашения по минеральным ресурсам предполагает установление почти полного контроля США над всеми месторождениями полезных ископаемых Украины. Об этом пишет газета Financial Times и агентства Bloomberg и Reuters, журналисты которых ознакомились с проектом сделки.
США хотят получить контроль над природными ресурсами Украины без гарантий ее безопасности, сообщают влиятельные СМИ
По информации изданий, предложение США практически не содержит каких-либо гарантий безопасности для Украины.
Проект, который США направили Киеву 23 марта, предполагает значительное расширение изначального предложения о редкоземельных металлах - США теперь хотят, чтобы соглашение распространялось на все украинские природные ресурсы, включая нефть и газ.
Кроме того, как следует из представленных Вашингтоном предложений, США рассчитывают получить контроль над инвестициями в связанную с эксплуатацией природных ресурсов инфраструктуру, пишет FT. Речь идет в том числе о железных и автомобильных дорогах, портах, шахтах и перерабатывающих заводах.
Как пишет издание, Вашингтон таким образом пытается добиться прекращения военных действий и одновременно вернуть в бюджет США миллиарды долларов, потраченных на военную помощь Киеву за три года войны.
Белый дом утверждает, что сделка приведет Украину к процветанию. Один из высокопоставленных украинских чиновников сказал FT, что предложение США подрывает суверенитет Украины и усиливает зависимость Киева от Вашингтона.
Несколько украинских чиновников, имена которых издание не называет, в интервью FT назвали новое предложение США грабежом, несправедливой сделкой, отвратительным предложением. Один из собеседников газеты сказал, что президент Украины Владимир Зеленский готов сражаться и без американского оружия. «Мы продолжим сражаться, даже если в наших руках не будет ничего, кроме камней», - приводит FT слова чиновника.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News говорил, что соглашение может быть подписано уже на следующей неделе. Однако FT, ссылаясь на одного из высокопоставленных украинских чиновников, пишет, что Киев вряд ли в ближайшее время согласится на такой вариант сделки.
Фонд и возврат военного долга
Проект сделки предполагает, что Украина будет перечислять в совместный с США специальный инвестиционный фонд половину своих доходов от инфраструктурных проектов и от проектов по разработке природных ресурсов.
При этом, как пишет Bloomberg, США будут иметь право на всю прибыль фонда и 4% годовых до тех пор, пока американские инвестиции не окупятся. Как уточняет FT, США будут забирать прибыль фонда, пока Украина таким образом не выплатит Вашингтону 100 млрд долларов военного долга.
Контроль над фондом будет осуществлять американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC), которая будет назначать трех из пяти членов наблюдательного совета. Таким образом, DFC получит возможность блокирования решений фонда, а Украина, которая будет назначать двух членов совета, фактически не сможет вмешиваться в управление фондом.
Проект соглашения также предполагает, что Вашингтон получит право закупать украинские металлы и другие полезные ископаемые, в том числе нефть и газ, раньше других потенциальных покупателей. Также США получат приоритетные права на инфраструктурные проекты Украины.
Кроме того, в новом варианте соглашения Украине запрещается продавать полезные ископаемые стратегическим конкурентам США.
Как отмечает Reuters, в проекте соглашения ничего не говорится о передаче США атомных электростанций в Украине, о чем в начале этой недели говорил Трамп. Однако, как отмечает издание, в Киеве опасаются, что вопрос о передаче АЭС будет поднят позже в ходе переговоров.
Представитель Совета национальной безопасности США Джеймс Хьюитт ранее заявил, что эта сделка укрепит отношения между США и Украиной.
«Сделка по полезным ископаемым дает возможность Украине сформировать прочные экономические отношения с Соединенными Штатами, которые станут основой долгосрочного мира и безопасности», - сказал Хьюитт.
Госдепартамент США, как пишет FT, не ответил на запрос издания о новом проекте соглашения. В министерстве финансов США изданию сказали, что США по-прежнему привержены скорейшему заключению этого жизненно важного соглашения и обеспечению прочного мира.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Париже 27 марта отметил, что пока очень рано говорить о соглашении, вариант которого неоднократно менялся.
«Но я не хотел бы, чтобы было ощущение в США, что Украина против в целом. Мы показывали постоянно наши положительные сигналы, мы за сотрудничество с США, мы не хотим давать никаких сигналов, чтобы побуждать США останавливать украинскую помощь или останавливать обмен разведданными. Для нас важно все это сохранить и поэтому мы конструктивно действуем ежедневно», - сказал он.
Дональд Трамп ранее заявил, что сделка по природным ресурсам поможет гарантировать заключение мирного соглашения - благодаря тому, что США получат свою финансовую долю в будущем Украины.
Для Трампа сделка по минеральным ресурсам с Киевом - это способ вернуть десятки миллиардов долларов, которые Вашингтон потратил на финансовую и военную помощь Украине. Ранее американский президент неоднократно заявлял, что США намерены заключить соглашение с Украиной не только о редкоземельных металлах, но и о других ресурсах.
По его словам, США нужны эти ресурсы, чтобы постараться вернуть вложенные в Украину деньги, поскольку, как он утверждает, европейские страны оказывали помощь Украине в форме кредитов, тогда как США - безвозмездно. По подсчетам Трампа, Европа выделила Украине 100 млрд долларов, в то время как США дали 350 млрд долларов.
Ссылок на достоверные источники, которые могли бы подтвердить приведенные им суммы помощи Украине, Трамп не приводит.
Изначально речь шла о редкоземельных металлах, которые нужны США для того, чтобы снизить зависимость в этом вопросе от Китая, на долю которого приходится 60-70% мирового производства редкоземельных металлов.