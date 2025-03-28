ФОТО Как в Японии? Пользователей соцсетей удивил способ упаковки фруктов в одном из эстонских магазинов

«Я редко бываю в продуктовом отделе тартуского Kaubamaja, но после сегодняшнего визита испытала шок: больше я туда ни ногой. Груши упакованы по одной или по две штуки в пленку, еще и ценники приклеены. С лимонами та же ситуация: некоторые в упаковке, другие - нет. В чем причина?» - задается она вопросом.