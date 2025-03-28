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ФОТО Как в Японии? Пользователей соцсетей удивил способ упаковки фруктов в одном из эстонских магазинов

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Для Эстонии подобная упаковка - редкость.
Для Эстонии подобная упаковка - редкость. Фото: Facebook

Необычная упаковка фруктов в одном из крупнейших эстонских супермаркетов привлекла внимание пользователей Facebook, выступающих за сокращение пластиковой упаковки.

Участница группы Pakendivaba poodlemine («Шопинг без упаковки») в Facebook, где жители Эстонии обмениваются советами по сокращению пластика и упаковки ради защиты окружающей среды, обратила внимание на необычную упаковку фруктов.

«Я редко бываю в продуктовом отделе тартуского Kaubamaja, но после сегодняшнего визита испытала шок: больше я туда ни ногой. Груши упакованы по одной или по две штуки в пленку, еще и ценники приклеены. С лимонами та же ситуация: некоторые в упаковке, другие - нет. В чем причина?» - задается она вопросом.

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