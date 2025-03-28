Необычная упаковка фруктов в одном из крупнейших эстонских супермаркетов привлекла внимание пользователей Facebook, выступающих за сокращение пластиковой упаковки.
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ФОТО ⟩ Как в Японии? Пользователей соцсетей удивил способ упаковки фруктов в одном из эстонских магазинов
Участница группы Pakendivaba poodlemine («Шопинг без упаковки») в Facebook, где жители Эстонии обмениваются советами по сокращению пластика и упаковки ради защиты окружающей среды, обратила внимание на необычную упаковку фруктов.