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Обзор по странам Балтии: цены на топливо в Таллинне выросли

Перевод: Сергей Светлов
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Заправка Circle K.
Заправка Circle K. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Согласно опубликованному в пятницу сравнительному обзору цен в столицах Балтийских стран от Circle K, на уходящей неделе цены на топливо двигались в разных направлениях.

В Таллинне цена на бензин 95 miles по сравнению с прошлой неделей выросла на 3,9 цента, а бензин 98 miles plus подорожал на 4,9 цента, тогда как цена на дизельное топливо осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цена на 95-октановый бензин снизилась на четыре цента, на 98-октановый - на пять центов, а дизель подорожал на два цента. В Вильнюсе цены на бензин за неделю не изменились, а дизель подешевел на два цента.

В пятницу бензин 95 miles в столице Эстонии стоил 1,589 евро - на 3,5 цента дороже, чем в Риге, и на девять центов дороже, чем в Вильнюсе. Цена бензина 98 miles plus в Таллинне составляла 1,649 евро, что на 3,5 цента больше, чем в Риге, и на 5,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

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