Обзор по странам Балтии: цены на топливо в Таллинне выросли

В Таллинне цена на бензин 95 miles по сравнению с прошлой неделей выросла на 3,9 цента, а бензин 98 miles plus подорожал на 4,9 цента, тогда как цена на дизельное топливо осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цена на 95-октановый бензин снизилась на четыре цента, на 98-октановый - на пять центов, а дизель подорожал на два цента. В Вильнюсе цены на бензин за неделю не изменились, а дизель подешевел на два цента.