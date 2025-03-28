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Две компании выиграли крупные лесные сделки RMK

Перевод: Сергей Светлов
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RMK начнет продавать балансовую древесину победителям аукционов по продаже древесины и порубочных остатков по долгосрочным контрактам с 2028 года.
RMK начнет продавать балансовую древесину победителям аукционов по продаже древесины и порубочных остатков по долгосрочным контрактам с 2028 года. Фото: Arvet Mägi

Из всех претендентов на участие в масштабной сделке по поставкам древесины, предложенной Центром управления государственными лесами (RMK), победителями стали две фирмы, которые будут осуществлять поставки древесины в течение десяти лет, начиная с 2028 года.

На завершившемся сегодня в 18:00 аукционе в качестве предмета торгов выступал годовой объем в 360 000 кубометров, а всего 3,6 миллиона кубометров еловой и сосновой балансовой древесины. По словам руководителя по связям с общественностью RMK Прийта Лутса, первым стартовую цену предложило предприятие Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, но VKG Fiber OÜ предложила чуть большую сумму и получила право на древесину.

Ранее заинтересованные компании, такие как Fibenol OÜ, владеющая экспериментальным заводом по переработке древесины в Имавере (основной владелец Рауль Кирьянен), а также Power2X B.V., которая, как утверждается, планирует построить в Пярну завод по производству метанола, не подали заявки на участие в аукционе.

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