Две компании выиграли крупные лесные сделки RMK

На завершившемся сегодня в 18:00 аукционе в качестве предмета торгов выступал годовой объем в 360 000 кубометров, а всего 3,6 миллиона кубометров еловой и сосновой балансовой древесины. По словам руководителя по связям с общественностью RMK Прийта Лутса, первым стартовую цену предложило предприятие Horizon Tselluloosi ja Paberi AS, но VKG Fiber OÜ предложила чуть большую сумму и получила право на древесину.