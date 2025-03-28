В субботу с 12:51 до 14:23 в Эстонии будет частичное солнечное затмение, но шанс увидеть его будет зависеть прежде всего от погоды и вашего местоположения.
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Мистическое зрелище: в Эстонии можно будет увидеть солнечное затмение
По словам астрофизика Тартуской обсерватории Лауритса Леэдъярва, частичное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает Солнце полностью. Во время субботнего затмения Луна, наблюдаемая из Эстонии, закроет максимум 16 процентов Солнца, что означает, что уменьшение светового потока будет едва заметным.