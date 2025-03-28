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Мистическое зрелище: в Эстонии можно будет увидеть солнечное затмение

Перевод: Сергей Светлов
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Солнечное затмение, видимое из Выру 10 июня 2021 года в 14:16.
Солнечное затмение, видимое из Выру 10 июня 2021 года в 14:16. Фото: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

В субботу с 12:51 до 14:23 в Эстонии будет частичное солнечное затмение, но шанс увидеть его будет зависеть прежде всего от погоды и вашего местоположения.

По словам астрофизика Тартуской обсерватории Лауритса Леэдъярва, частичное солнечное затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но не закрывает Солнце полностью. Во время субботнего затмения Луна, наблюдаемая из Эстонии, закроет максимум 16 процентов Солнца, что означает, что уменьшение светового потока будет едва заметным.

Помимо частичного затмения, может также наблюдаться полное и кольцеобразное солнечное затмения. Характеристику последнего Леэдъярв объясняет так: «Поскольку орбита Луны вокруг Земли не является идеальным кругом, Луна выглядит на нашем небе то больше, то меньше. Когда Луна находится дальше от Земли, она не может полностью закрыть Солнце - это и есть кольцеобразное солнечное затмение». Если же Луна ближе к Земле, она полностью закрывает Солнце, и тогда наблюдается полное затмение.

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