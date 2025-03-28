Цахкна встретился с посетившей Эстонию с визитом Зурабишвили, чтобы выразить ей поддержку в защите грузинской демократии и евроинтеграции. Цахкна сказал президенту Зурабишвили, что Эстония смотрит с растущей тревогой на то, как правящая партия Грузии «Грузинская мечта» подрывает грузинскую демократию, и что Эстония продолжает активно поддерживает демократические силы Грузии.

«Эстония удерживает тему Грузии на повестке дня в ЕС и мы ввели санкции в отношении 83 граждан Грузии, которые ответственны за проводящиеся в Грузии репрессии», - сказал Цахкна президенту Грузии.

«Продолжающиеся репрессии, безнаказанность полиции и подавление гражданского общества - это всего лишь краткий перечень деятельности правящей партии Грузии за последние годы, которая уводит общество Грузии с курса на ЕС», - добавил Цахкна.

Министр также отметил, что новые законы правящей партии против свободы СМИ и поступившая в пятницу новость о запрете оппозиционных партий внушает крайнее беспокойство.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила Эстонию с визитом в четверг и пятницу и наряду с министром иностранных дел встретилась с президентом Аларом Карисом, спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, председателем комиссии по иностранным делам Марко Михкельсоном и парламентской группой дружбы Эстония-Грузия.