Один из жителей Мандалая рассказал Бирманской службе Би-би-си, что, по его ощущениям, земля сильно тряслась около 10 секунд. «Весь наш дом рухнул на моих глазах. Я не мог дышать, но позже мне удалось закричать и позвать на помощь, — вспоминает он. — Через несколько секунд после того, как мои родственники вытащили меня из-под завалов, произошло еще одно землетрясение, и здание, к которому мы бежали, рухнуло. Мне было так страшно и больно, что я не мог идти, поэтому отец тащил меня».

По словам этого человека, из семи человек, которые находились с ним в одном доме, спаслись две женщины, одна из которых потом умерла. «Мою бабушку, тетю и дядей пока не нашли — они все еще находятся под завалами. Шансы на то, что они выживут, равны нулю процентов», — рассказал он.

Улица в городе Мандалай. Фото: Reuters

Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались в течение нескольких минут.

«Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься», — рассказал он.

По его словам, интернет работал без перебоев, но после землетрясения еще 30 минут не получалось никуда позвонить.