В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Власти Мьянмы сообщили о 144 жертвах

Улица в городе Мандалай. Фото: Reuters

«Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер», - сказал доктор Чжо Зин журналистам.

Guardian пишет о восьми погибших здания в районе Пьи Джи Тагон Мандалая.

Reuters сообщает о трех погибших в мьянманском городе Таунгу в результате частичного обрушения мечети. Кроме того, еще двое погибли и 20 пострадали при обрушении отеля в Аунгбане.

Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались в течение нескольких минут после мощного землетрясения магнитудой 7,7.

«Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься», - рассказал он.

По его словам, интернет работал без перебоев, но после землетрясения еще 30 минут не получалось никуда позвонить.

Житель Мандалая рассказал агентству Reuters о разрушениях: «Когда все начало трястись, мы выбежали из дома. На моих глазах рухнул пятиэтажный дом. Все, кто живет в городе, сейчас на улице, никто не осмеливается вернуться в здания».

Свидетельница землетрясения, Хтет Наинг У, рассказала журналистам, что в Мандалае рухнул чайный магазин, внутри которого оказались заблокированными несколько человек. «Мы не смогли войти, - сказала она. - Ситуация очень плохая».

Мужчина идет по поврежденной дороге в Нейпьидо после землетрясения в центральной части Мьянмы. Фото: AFP

Власти Мьянмы пока не сообщали о масштабах ущерба. Известно, что пострадали королевский дворец в Мандалай и обрушился мост через реку Иравади.