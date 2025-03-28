Землетрясения магнитудой 7,7 и 6,4 произошли пятницу, 28 марта, в Мьянме, сообщает Геологическая служба США (USGS). Толчки ощущались в Китае и Таиланде. Известно о более чем 140 погибших, но спасатели говорят, что жертвами стихийного бедствия могли стать сотни людей.
В Юго-Восточной Азии произошло мощное землетрясение. Власти Мьянмы сообщили о 144 жертвах
Как миниму 144 человека погибли и 732 пострадали в Мьянме, заявили в военном правительстве страны. Ожидается, что число жертв и пострадавших еще вырастет.
Сотрудник спасательных служб из Мандалая - второго по величине города Мьянмы - сообщил Би-би-си, что ущерб огромен.
«Число погибших также довольно высоко. Это все, что мы можем сказать Би-би-си на данный момент, потому что спасательные работы продолжаются. Точное число жертв еще неизвестно, но речь идет о сотнях», - говорит спасатель.
По данным USGS, первое, более сильное, землетрясение на глубине 10 км произошло в пятницу днем в центральной части Мьянмы, около 12:50 по местному времени. Второе землетрясение последовало примерно через 12 минут.
Эпицентр землетрясения находился в 16 км к северо-западу от населенного пункта Сагайн, недалеко от города Мандалай, второго по величине в стране (его население составляет 1,2 млн человек).
Этот район расположен примерно в 100 км к северу от столицы Мьянмы Нейпьидо. Журналисты AFP в Нейпьидо сообщали, что в результате подземных толчков были повреждены дороги, с потолков падали фрагменты штукатурки.
Позже в СМИ начали появляться сообщения о погибших. По данным New York Times, The Guardian и Reuters, в разных городах Мьянмы были убиты не менее 30 человек.
О 20 погибших сообщает газета New York Times со ссылкой на врача городской больницы в Мандалае. По его словам, не менее 300 человек получили ранения.
«Пострадавших становится все больше, но у нас не хватает врачей и медсестер», - сказал доктор Чжо Зин журналистам.
Guardian пишет о восьми погибших здания в районе Пьи Джи Тагон Мандалая.
Reuters сообщает о трех погибших в мьянманском городе Таунгу в результате частичного обрушения мечети. Кроме того, еще двое погибли и 20 пострадали при обрушении отеля в Аунгбане.
Житель Янгона рассказал CNN, что подземные толчки ощущались в течение нескольких минут после мощного землетрясения магнитудой 7,7.
«Толчки были очень сильными и продолжались три-четыре минуты. Дом, где я живу, начал шататься», - рассказал он.
По его словам, интернет работал без перебоев, но после землетрясения еще 30 минут не получалось никуда позвонить.
Житель Мандалая рассказал агентству Reuters о разрушениях: «Когда все начало трястись, мы выбежали из дома. На моих глазах рухнул пятиэтажный дом. Все, кто живет в городе, сейчас на улице, никто не осмеливается вернуться в здания».
Свидетельница землетрясения, Хтет Наинг У, рассказала журналистам, что в Мандалае рухнул чайный магазин, внутри которого оказались заблокированными несколько человек. «Мы не смогли войти, - сказала она. - Ситуация очень плохая».
Власти Мьянмы пока не сообщали о масштабах ущерба. Известно, что пострадали королевский дворец в Мандалай и обрушился мост через реку Иравади.
Военная хунта в Мьянме объявила режим чрезвычайной ситуации в регионах Сагайн, Мандалай, Бого и Магуэй, в восточной части штата Шан, а также в столице Нейпьидо.
Представитель военного правительства Мьянмы, генерал Зав Мин Тун, призвал международное сообщество предоставить стране гуманитарную помощь.
В Таиланде рухнул строящийся небоскреб. Трое человек погибли, сколько находятся под завалами - неизвестно
Тем временем премьер-министр Таиланда Пэтонгтарн Чинават поручила Министерству внутренних дел объявить Бангкок зоной чрезвычайной ситуации, пишет CNN со ссылкой на офис премьер-министра.
По данным местных жителей и национального агентства по чрезвычайным ситуациям, толчки ощущались по всему Таиланду, включая столицу Бангкок и северный город Чиангмай.
В результате землетрясения рухнул строящийся небоскреб в парке Чатучак в Бангкоке. На момент обрушения на площадке находились порядка 400 человек.
По последним данным, известно о восьми погибших в результате обрушения. Несколько десятков рабочих остаются пропавшими без вести.
Губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт сообщил, что в городе повреждено много высотных зданий, однако, их точное число еще неизвестно.
Всего в Таиланде известно о 9 погибших.
Очевидцы в Бангкоке сообщали СМИ, что люди в панике выбегали на улицы в халатах и купальных костюмах. Многие из них были постояльцами отелей.
В одном из опубликованных роликов видно, как из-за землетрясения с верхнего этажа одного из небоскребов на улицу вылилась вода из бассейна.
Съемочная группа Би-би-си в Бангкоке сообщала о качающихся зданиях.
Журналистка Би-би-си Буй Тху, проживающая в Бангкоке, рассказала, что в момент первого землетрясения она находилась дома и готовила.
«Я стала очень переживать и запаниковала, - говорит она. - Я не понимала, что происходит, потому что, насколько я помню, прошло уже около десяти лет с тех пор, как в Бангкоке было такое сильное землетрясение. У меня в квартире появились трещины на стенах, из бассейнов выплеснулась вода, а люди начали кричать».
В районе Большого Бангкока (агломерация включает в себя Бангкок и пять соседних провинций) живут более 17 млн человек, многие из них - в высотных многоквартирных домах.
Правительство Таиланда предупредило, что в течение следующих суток могут произойти новые толчки.
Пользователи соцсетей из Китая сообщают, что сильные толчки ощущаются в провинции Юньнань на границе с Мьянмой, а также в провинции Гуанси.
Информацию о землетрясении в Юньнане подтверждает Китайское информационное агентство «Синьхуа», однако подробности пока не сообщаются.