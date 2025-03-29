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Стоило ли того? Как одалживание аккаунта Bolt Drive может обойтись в десятки тысяч евро

Перевод: rus.tvnet.lv
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Автомобиль Bolt Drive в Эстонии
Автомобиль Bolt Drive в Эстонии Фото: Ekrānuzņēmums no video

Совсем недавно в соцсетях распространялись видеоролики из Эстонии с автомобилем Bolt Drive, у которого отсутствовали колеса. Представитель Bolt утверждает, что автомобиль был украден. TVNET+ связался с латвийскими представителями компании, чтобы выяснить, каков был самый большой ущерб, нанесенный транспортным средствам в Латвии.

Редакция портала Elu24 получила несколько сообщений об автомобиле Bolt без колес. «У арендного автомобиля Bolt сняли шины - похоже, кому-то срочно понадобились летние», - написал один из читателей, приславший сообщение со ссылкой на видео, опубликованное в Facebook.

Видео с автомобилем Bolt Drive без колес было опубликовано как в группе Facebook «EZ-дуны!», так и в TikTok, однако довольно быстро было удалено. Ролик был снят недалеко от пляжа Штромка в Таллинне.

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