Ему необходимо забросить еще шесть шайб. Суперзвезда российского хоккея Александр Овечкин может в самое ближайшее время превзойти рекорд, который многие эксперты долгое время считали недостижимым. Рекорд Уэйна Гретцки - 894 шайбы в регулярных чемпионатах североамериканской профессиональной хоккейной лиги НХЛ.

Икона канадского хоккея, Гретцки, которому сейчас 64 года, забивал в НХЛ с 1979 по 1999 год. На счету Овечкина, выступающего за клуб Washington Capitals с 2005 года, на данный момент - по состоянию на пятницу, 28 марта 2025 года - 889 заброшенных шайб.

Вряд ли кто-то сомневается, что 39-летний Ови, которого в НХЛ также называют «Александр Великий» или «Великая восьмерка» по номеру на спине, побьет рекорд Гретцки уже в нынешнем сезоне, до конца которого Washington Capitals осталось провести 11 матчей. Если это произойдет, то в поздравлениях Овечкину не будет недостатка - даже со стороны официальных лиц НХЛ. Но есть и люди, которых раздражают постоянные хвалебные гимны в адрес россиянина.