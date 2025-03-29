Эксперт рекомендует: как владельцам бизнеса в Эстонии защитить себя от банкротства?

В последние годы экономика Эстонии переживает не лучшие времена, в результате чего предприниматели чаще оказываются в сложных ситуациях.
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Предпринимательство связано с более высокими рисками, чем работа по найму, и иногда сбываются достаточно негативные сценарии. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Luminor Марек Лаане делится советами о том, как предпринимателям справляться с трудными ситуациями.
По словам Лаане, основной риск для предпринимателей в случае непредвиденных событий и кризисов – увеличение расходов и необходимость финансирования дополнительного оборотного капитала.
Он привел пример. Если в компании с десятью сотрудниками возникнет ситуация, когда половина персонала внезапно заболеет и будет отсутствовать на работе в течение двух недель, то возникнет риск того, что клиенты не будут обслужены, а контракты не будут выполнены.
Лаане добавил, что аналогичная ситуация может возникнуть и в промышленной компании, например, в случае поломки оборудования или задержки с поставками сырья.
«Вам определенно нужно найти способ продолжать свою основную деятельность, поскольку, как правило, затраты на решение сложных ситуаций меньше, чем в случае невыполнения работы, так как это может привести к штрафам, потере доверия и риску потерять клиентов», – сказал Лаане.
По словам менеджера по работе с корпоративными клиентами банка, ключевым фактором предотвращения и разрешения сложных ситуаций является снижение рисков, а это включает в себя как план действий, так и бюджет.
Одно из решений – полагаться на надежных партнеров, которым при необходимости можно временно передать клиентов и контракты, либо на субподрядчиков или арендованную рабочую силу, но в этом случае необходимо учесть дополнительные расходы.
«Однако если управление рисками не было продумано до появления серьезной проблемы, то, скорее всего, быстрое решение удастся найти при наличии надлежащего буфера. Хотя частным лицам рекомендуется иметь в резерве на случай непредвиденных обстоятельств доход за три-шесть месяцев, трудно установить фиксированное правило для размера буфера компании. Размер буфера будет зависеть от сектора бизнеса и бизнес-модели», – сказал Лаане, добавив, что, как правило, производственные компании, например, нуждаются в большем буфере, чем поставщики услуг.
«Если же компания не смогла накопить достаточно свободных денежных средств на текущем счете или на вкладе, банк может помочь создать буфер», – сказал Лаане. Существует несколько решений, которые банк может предложить в критических ситуациях, поэтому рекомендуется обратиться за советом.
«Более надежное решение – заранее договориться с банком о лимитах, потому что тогда вам не придется тратить время на оформление заявки и заключение договора, когда кризис уже наступил. Затраты на это, скорее всего, будут незначительными по сравнению с потенциальными убытками в случае потери заказов и клиентов», – советует Лаане.