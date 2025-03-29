Эксперт рекомендует: как владельцам бизнеса в Эстонии защитить себя от банкротства?

Предпринимательство связано с более высокими рисками, чем работа по найму, и иногда сбываются достаточно негативные сценарии. Менеджер по работе с корпоративными клиентами Luminor Марек Лаане делится советами о том, как предпринимателям справляться с трудными ситуациями.

По словам Лаане, основной риск для предпринимателей в случае непредвиденных событий и кризисов – увеличение расходов и необходимость финансирования дополнительного оборотного капитала.

Он привел пример. Если в компании с десятью сотрудниками возникнет ситуация, когда половина персонала внезапно заболеет и будет отсутствовать на работе в течение двух недель, то возникнет риск того, что клиенты не будут обслужены, а контракты не будут выполнены.

Лаане добавил, что аналогичная ситуация может возникнуть и в промышленной компании, например, в случае поломки оборудования или задержки с поставками сырья.

«Вам определенно нужно найти способ продолжать свою основную деятельность, поскольку, как правило, затраты на решение сложных ситуаций меньше, чем в случае невыполнения работы, так как это может привести к штрафам, потере доверия и риску потерять клиентов», – сказал Лаане.

По словам менеджера по работе с корпоративными клиентами банка, ключевым фактором предотвращения и разрешения сложных ситуаций является снижение рисков, а это включает в себя как план действий, так и бюджет.