В Финляндии профессиональное училище Keuda уволило мужчину-преподавателя, который организовал съемки эротического характера в филиале учебного заведения в Ярвенпяя, пишет Yle.
Скандал в Финляндии: преподаватель организовал в училище эротические съемки для OnlyFans
Согласно пресс-релизу училища, снимавшаяся для OnlyFans студентка продолжит обучение дистанционно.
На фотографиях, которые видела журналистка Yle, студентка позирует в помещениях машиностроительного и производственного отделения Keuda, она одета либо в бикини, либо в прозрачное платье. В ходе фотосессии также могла быть нарушена техника безопасности, поскольку машины включены, а модель не использует индивидуальную защиту.
Профучилище заявляет, что Keuda не приемлет ненадлежащего использования учебных помещений или пренебрежения правилами охраны труда.
Keuda – пятое по величине профессиональное образовательное учреждение в Финляндии, в котором обучаются более 12 000 студентов и работают 850 сотрудников.