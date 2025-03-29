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Скандал в Финляндии: преподаватель организовал в училище эротические съемки для OnlyFans

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Преподаватель. Фото иллюстративное.
Преподаватель. Фото иллюстративное. Фото: Pixabay

В Финляндии профессиональное училище Keuda уволило мужчину-преподавателя, который организовал съемки эротического характера в филиале учебного заведения в Ярвенпяя, пишет Yle.

Согласно пресс-релизу училища, снимавшаяся для OnlyFans студентка продолжит обучение дистанционно.

На фотографиях, которые видела журналистка Yle, студентка позирует в помещениях машиностроительного и производственного отделения Keuda, она одета либо в бикини, либо в прозрачное платье. В ходе фотосессии также могла быть нарушена техника безопасности, поскольку машины включены, а модель не использует индивидуальную защиту.

Профучилище заявляет, что Keuda не приемлет ненадлежащего использования учебных помещений или пренебрежения правилами охраны труда.

Keuda – пятое по величине профессиональное образовательное учреждение в Финляндии, в котором обучаются более 12 000 студентов и работают 850 сотрудников.

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