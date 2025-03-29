Скандал в Финляндии: преподаватель организовал в училище эротические съемки для OnlyFans

На фотографиях, которые видела журналистка Yle, студентка позирует в помещениях машиностроительного и производственного отделения Keuda, она одета либо в бикини, либо в прозрачное платье. В ходе фотосессии также могла быть нарушена техника безопасности, поскольку машины включены, а модель не использует индивидуальную защиту.