Ушедшая в отставку директор музея получила от государства премию в 5000 евро

«Выплата, назначенная бывшему директору Эстонского национального музея, была очевидно связана с достигнутыми целями и выдающимися результатами работы за время ее руководства музеем с 2022 по 2024 год», - сказала советник по вопросам музеев Министерства культуры Марью Рейсмаа.