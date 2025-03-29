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Ушедшая в отставку директор музея получила от государства премию в 5000 евро

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Некоторые подчиненные называют стиль управления Керту Сакс спорным. Сама она с этими утверждениями не согласна.
Некоторые подчиненные называют стиль управления Керту Сакс спорным. Сама она с этими утверждениями не согласна. Фото: Sille Annuk

Керту Сакс, которая в начале марта досрочно покинула пост директора Эстонского национального музея (ERM) по личным причинам, получила от министра культуры Хейди Пурга премию в размере 5000 евро за выдающиеся результаты работы.

«Выплата, назначенная бывшему директору Эстонского национального музея, была очевидно связана с достигнутыми целями и выдающимися результатами работы за время ее руководства музеем с 2022 по 2024 год», - сказала советник по вопросам музеев Министерства культуры Марью Рейсмаа.

Рейсмаа обосновала выплату тем, что в период руководства Сакс Эстонский национальный музей получил знак «Зеленый музей», улучшилась доступность музея и стало более эффективным международное сотрудничество. Например, в 2023 году в Финляндии прошла первая крупная выставка Эстонского национального музея за пределами Эстонии.

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