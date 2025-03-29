Керту Сакс, которая в начале марта досрочно покинула пост директора Эстонского национального музея (ERM) по личным причинам, получила от министра культуры Хейди Пурга премию в размере 5000 евро за выдающиеся результаты работы.
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Ушедшая в отставку директор музея получила от государства премию в 5000 евро
«Выплата, назначенная бывшему директору Эстонского национального музея, была очевидно связана с достигнутыми целями и выдающимися результатами работы за время ее руководства музеем с 2022 по 2024 год», - сказала советник по вопросам музеев Министерства культуры Марью Рейсмаа.