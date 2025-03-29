В 2025 году титулы 43-летнего Романа Ротенберга таковы: главный тренер самого богатого клуба России — петербургского СКА; начальник штаба сборных России (что бы ни значила эта должность), главный тренер сборной Россия-25 (аналогов такому в мире тоже нет), вице-президент, а де-факто руководитель Федерации хоккея России. Проще говоря, главный в российском хоккее человек; он искренне любит этот вид спорта, пусть и разбирается в нем на уровне болельщика. Все дело в возможностях, которые есть у него и у его родственников, давно входящих в ближайший круг президента России.
«Потешный полк». Как Ротенберг-младший стал главным человеком в российском хоккее
Давайте подарим Роме хоккей
В Ночной хоккейной лиге, созданной в 2015 году по инициативе Владимира Путина, играют любители, а время от времени она организует гала-матчи — открытые шоу для широкой публики — в разных городах страны. В Москве, например, один раз играли на Красной площади.
Здесь играют самые статусные любители хоккея в стране: сам Путин, его давние друзья и приближенные бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, бизнесмен Владимир Потанин, экс-министр обороны Сергей Шойгу, близкие к Путину губернаторы. Например, на воротах долгое время стоял бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сейчас он секретарь Госсовета РФ. В матчах иногда принимал участие и белорусский президент Александр Лукашенко.
На одном из таких матчей в Сочи в 2019 году, когда центральный нападающий Путин (он всегда играет под 11 номером) выходил к воротам, его плотно опекал защитник под номером 55, а когда до ворот оставалось пара метров, защитник совершил необъяснимый финт: резко остановился и поехал в сторону от нападающего. Тот, конечно, забил. Впрочем, в этих гала-матчах Путин и так всегда успешен и забрасывает от 5 до 9 шайб.
Защитник под номером 55 — это Борис Ротенберг, и перевод в запас за плохую игру ему не грозил. Его сын Роман, тоже играющий в этих матчах, к 2019 году уже де-факто руководил всем российским хоккеем.
В 2018 году в хоккейном мире ходил анекдот: собрались как-то Владимир Путин, Тимченко, братья Ротенберги (отец и дядя Романа Ротенберга) и начали думать, что бы подарить Роме на день рождения 7 апреля. И решили: а давайте подарим ему хоккей!
«Конечно, у нас есть люди, которые занимают посты, чтобы распилить деньги, — говорит Би-би-си знаток хоккея, журналист Антон Орех. — Но Роман Ротенберг действительно этот спорт любит. Не могу сказать, что это — прям несчастье, но проблема. Кипучая энергия есть, а знаний не хватает».
Сейчас, говорит Орех, Роман Ротенберг хочет играть в хоккее любое количество ролей.
Ротенберг родился в 1981 году в Ленинграде. Собеседник Би-би-си из мира хоккея (он просил не указывать свое имя из-за последствий, которые могут наступить для него в России после этого интервью) говорит, что Роман Ротенберг был одержим хоккеем еще в детстве. В 1991 году его родители, тренер по дзюдо Борис Ротенберг и работник торговли Ирина Харанен, приняли решение эмигрировать в Финляндию по линии ингерманландцев-репатриантов. В третий класс Роман пошел уже в финской школе. Он пытался стать профессиональным хоккеистом и даже поступил в спортивный колледж, но спортивной карьеры у него не сложилось.
Высшее образование Ротенберг-мл. получил в Европейской школе бизнеса в Лондоне, там же по желанию родителей он и должен был остаться, они видели его на менеджерских позициях в одном из крупнейших банков Англии Barclays. Пресса сообщала о его тройном гражданстве — России, Финляндии и Великобритании.
Но Роман Ротенберг выбрал Россию и хоккей.
Проклятье сочинской Олимпиады
Просивший не называть своего имени собеседник Би-би-си называет годы с 2006 по 2014-й самыми успешными для российского хоккея. Президентом Федерации этого вида спорта стал легендарный советский вратарь Владислав Третьяк. Ключевые должности, как административные, так и тренерские, занимали близкие к нему люди. В сборную, которую возглавил еще один легендарный хоккеист недавнего прошлого Вячеслав Быков, стали охотно приезжать игроки североамериканской, самой престижной в мире, НХЛ.
Сборная России за это время выиграла четыре чемпионата мира (последний раз выиграв его до этого в 1993 году). Не удалась лишь кульминация — российские спортсмены остались без медалей на домашней Олимпиаде в 2014 году.
Это поражение повлекло за собой большие перемены: осенью 2014-го в отставку было отправлено руководство Континентальной хоккейной лиги (де-факто национального чемпионата, в котором участвовали несколько приглашенных иностранных команд), а в принятии решений стали все большее влияние приобретать братья Ротенберги и Геннадий Тимченко.
Заметно усилилось их влияние и в Федерации хоккея России (ФХР), говорит собеседник Би-би-си.
Тогда же, в декабре 2014-го Роман Ротенберг стал вице-президентом ФХР. Чемпионатов мира сборная России с тех пор больше не выигрывала.
«Красная машина» возвращается и проигрывает
Роман Ротенберг с 2011 года был вице-президентом петербургского СКА (и тогда, и сейчас клубом управлял Геннадий Тимченко). И на первых ролях еще не появлялся.
Параллельно участвовал в создании нескольких компаний, которые продавали специальное оборудование — вроде хоккейных ворот, бортиков, которыми ограждается ледовое поле, защитных стекол вдоль трибун, а также спортивное питание.
Первый большой проект Романа Ротенберга в хоккее — «Красная машина». Он был представлен в 2015 году под слоганом «Красная машина. Новая сборка».
Под этим брендом, подразумевающим величие советского, а теперь и российского хоккея не просто продавались футболки, свитеры и прочие сувениры (в те годы их можно было найти во многих торговых центрах или аэропортах городов России). Глобальный замысел был в том, что сделать это буквально названием национальной хоккейной команды, вроде «Тре Крунур» у сборной Швеции.
Хотя в СССР, где хоккейная сборная добивалась куда больше успехов, ее так не называли. Это пришло из североамериканской прессы. Причем оно не было комплиментарным: советских хоккеистов сравнивали с роботами, чьи движения доведены до автоматизма.
В первый же год в статусе «Красной машины новой сборки» Россия проиграла домашний хоккейный чемпионат мира.
От спортивного питания к нездоровым аппетитам
По сути в 2015 году Ротенберг возглавил Федерацию хоккея России, говорит знакомый с ситуацией собеседник Би-би-си. Формальный глава ФХР Владислав Третьяк стал превращаться в номинального руководителя: подписывал бумаги и вбрасывал символическую шайбу на детских турнирах.
Чуть позже Роман Ротенберг стал начальником штаба сборных России (то есть основной и молодежных до 18 и до 20 лет). Знакомый со средой российского хоккея собеседник Би-би-си говорит, что Ротенберг-младший сам эту должность придумал и сам ее занял.
«Это должность, специально созданная для конкретного человека, ее не существовало до Романа Ротенберга и не будет существовать после него», — соглашается Антон Орех.
Вспомнить такую менеджерскую позицию в других странах, где популярен хоккей, собеседники Би-би-си не смогли.
На этой должности, говорят они, Роман Ротенберг начал активно вмешиваться в тренерские процессы. Поначалу у него были жесткие оппоненты, например, знаменитый хоккеист и тренер сборной Олег Знарок. Который, предполагает анонимный собеседник Би-би-си, — не только «сам жесткий человек», но имел в союзниках главу «Роснефти» Игоря Сечина, одного из самых влиятельных чиновников в России. В те годы Сечин был председателем попечительского совета московского ЦСКА.
Все тот же собеседник с ностальгией вспоминает чемпионат мира 2019 года в Словакии. Там, по его словам, собралась дрим-тим из главных звезд российского хоккея, играющих в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров и другие.
Только с тренерами было не очень понятно: формально главным был Илья Воробьев, сам бывший хоккеист, большую часть карьеры проведший в Германии, но он только носил костюм и ходил на пресс-конференции, потому что за месяц до чемпионата попал в опалу к главе штаба сборных Ротенбергу. А тренерским процессом руководил еще один знаменитый хоккеист в прошлом Алексей Кудашов.
Команда, вспоминает собеседник Би-би-си, «рвала и метала», одержав семь побед в семи матчах группы. Тем временем тренерский штаб, говорит он, получал десятки звонков в день от Романа Ротенберга с указанием, кого из хоккеистов и на какую позицию ставить. Зачастую указания были взаимоисключающими.
В итоге сборная России сенсационно проиграла в четвертьфинале Финляндии, где было только три игрока из НХЛ — и те далеко не звезды.
Воробьев, вместе со сборной возглавлявший еще и СКА, ушел с обоих постов.
«Трагедия Ильи Воробьева заключается в том, что при всех своих тренерских достижениях <…> он еще не обладал авторитетом, который так необходим в работе с непростым руководством в лице вице-президента [ФХР] Романа Ротенберга», — писала тогда питерская «Фонтанка».
«Олимпийские атлеты из России»
Дело еще и в том, что у «непростого руководства», помимо характера, к 2019 году появилось еще и ощущение, что оно понимает в хоккее все. Ведь годом ранее «Красная машина», как стали называть основную сборную России, впервые с 1992 года выиграла Олимпийские игры в Южной Корее. Пусть это и была самая странная победа в советской и российской хоккейной истории.
Строго говоря, это была вообще не сборная России — допинговый скандал в Сочи был настолько грандиозным, что россияне на годы вперед получили запрет выступать под своим флагом. Команда называлась «Олимпийские атлеты из России».
НХЛ, где играют сильнейшие со всего мира, решила вообще не отпускать выступающих там хоккеистов в Пхенхчан: в Южной Корее непопулярен хоккей, там нет больших арен, даже финал проходил на четырехтысячном стадионе — «СКА-Арена» в Петербурге вмещает в 5,5 раз больше.
В итоге на турнир приехала сильнейшая и максимально мотивированная после проигрыша в Сочи «Красная машина» и вторые-третьи составы ее главных соперников. В финале «Олимпийские атлеты из России» с огромным трудом в овертайме победили Германию, проигрывая ей еще за минуту до конца основного времени.
«Великий финал: как россияне бились за золото в Пхенчхане», — гласил заголовок телеканала RT, интонации других прогосударственных СМИ отличались не сильно.
«Мы поздравим всех участников этой великой победы. Была проделана огромная работа, чтобы выиграть золото Олимпиады в Корее. Вообще этот сюжет достоин того, чтобы о нем сняли художественный фильм. Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа», — говорил сам Роман Ротенберг в эфире «Матч ТВ».
По прилете в Москву его ждал орден Дружбы от Владимира Путина. Главный тренер Олег Знарок никаких специальных наград не получил.
Профессиональные спортивные издания были поскептичнее. «Это, наверное, был первый случай в истории, когда победителям пришлось объяснять, что их золото чего-то стоит — объяснять не кому-то на стороне, а самим себе», — писал Sports.ru
Любопытно, что к оперативному управлению сборной на Олимпиаде в Пекине в 2022 году Романа Ротенберга не допустили. Спортивные журналисты только неофициально или в форме вопросов на пресс-конференциях давали понять (ответов не получили), что у Ротенберга-младшего за пару лет до Олимпиады произошел конфликт с Геннадием Тимченко, и в Пекине за считанные дни до российско-украинской войны сборную курировал именно он.
Там россияне заняли второе место — и вскоре оказались полностью изолированными от всех международных соревнований.
«Настолько возмутительно, что даже восхитительно»
Так или иначе в начале 2020-х годов Роман Ротенберг больше сконцентрировался на работе со СКА. Тогда был ковид, один сезон пропустили, играли при пустых трибунах, тренерские штабы тоже были усечены — и так Ротенберг-младший впервые оказался на тренерской скамейке. Он стал «главой тренерского штаба» — такой должности, как и «начальника штаба сборных» ранее в российском хоккее не существовало.
СКА к этому времени был одним из самых богатых и титулованных клубов России (два Кубка Гагарина во второй половине 2010-х). Он был базовым для сборной перед Олимпиадой в Пхенчхане — делегировал 15 игроков.
Кадровая чехарда в клубе была огромной даже по меркам хоккея в целом, где долгоиграющие и тренирующие на одном месте — редкость. Как писал Sports.ru, любому новому главному тренеру приходилось быстро принимать тот факт, что он просто тренер в штабе под руководством Ротенберга. И все это кончилось тем, что Роман Ротенберг в 2022 году объявил главным тренером себя.
«Управленец — это одно, но тренер — это же совсем другая профессия, — говорит журналист Антон Орех. — Это не только, собственно, тренерский талант, но еще и педагогический. Ты работаешь в мужском коллективе с очень амбициозными людьми, и ты эти амбиции должен суметь к общему знаменателю привести».
Собеседник Би-би-си из мира хоккея говорит, что в последние годы слышал про Романа Ротенберга много хорошего и много плохого, но ни разу не слышал, чтобы кто-то всерьез назвал его тренером: «Он вспыльчивый, взбалмошный, настроенный на результат здесь и сейчас, а не на перспективу».
«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имен целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг (так он полностью именовался в Финляндии — Би-би-си) — главный тренер СКА. "А" — амбиции.
Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год», — писал в своем телеграм-канале ныне покойный комментатор Василий Уткин.
На первых же пресс-конференциях Роман Ротенберг заявил, что он вовсе не дилетант и просмотрел 800 матчей КХЛ. А потом, объясняя, почему он стал тренером, не побывав игроком, произнес фразу: «Ну вы знаете, как Йозе Марино начинал? Был просто переводчиком Алекса Фергюсона, обычным переводчиком».
Под «Йозе Марино» имелся в виду легендарный тренер Жозе Моуринью. Тот действительно играл в футбол только на уровне молодежных команд, потом был переводчиком, только не у Алекса Фергюсона в Манчестере, а Бобби Робсона в Португалии, а затем — в «Барселоне». «Он просто по-фински лучше читает, там действительно Йосе», — реагировали болельщики в комментариях под новостью вперемешку с проклятиями.
«Как учила ленинградская улица»
В следующие три года СКА, обладающий сильнейшим составом в КХЛ, выиграл один раз только Кубок континента — то есть регулярный чемпионат. Это откровенно вторичный титул по отношению к главному — Кубку Гагарина, российскому аналогу Кубка Стэнли в НХЛ.
«Веселый такой хоккей. Я думаю, эта команда дарит нам яркие эмоции в течение регулярного чемпионата, но с такой игрой кубки не выигрываются. Подбор игроков позволяет сделать это, но только вопреки усилиям тренера и вопреки здравому смыслу», — говорит Би-би-си Антон Орех.
Регулярные конфликты с игроками и тренерским штабом, необъяснимые отчисления из команды, перечисляет собеседник Би-би-си из мира хоккея, по две замены вратаря за матч — «там три пацана, которых ротируют и только нервы им треплют». Есть лучший защитник лиги Александр Никишин, молодой Иван Демидов, который уже на драфте в Монреале. Но шансы на Кубок Гагарина ненамного больше нуля. «Сколько это будут терпеть „большие начальники", непонятно, кредит доверия большой, но не бесконечный», — говорит он.
Послематчевые пресс-конференции Романа Ротенберга превратились в отдельный жанр. Ему дарят подарки, он дарит подарки. Среди них почему-то превалируют будильники. Рыжеволосой журналистке он подарил его, потому что она «рыжая, фартовая». Журналисту «Спорт-Экспресс» Михаилу Зислису будильник достался, чтоб материалы о СКА публиковались днем, а не по ночам.
Антирекорд по пропущенным шайбам в сезоне 2024-2025 Роман Ротенберг прокомментировал буквально следующими словами: «Антирекорд всех времен? С советского времени? Какой? Прошу журналистов, давайте на следующую игру посчитаем, мы сами тоже посчитаем — сколько мы пропустили с 1946 года и сколько забили с 1946-го. А в 1945-м, знаете, что произошло? Мы победили фашистов. Великая Отечественная война».
14 марта СКА всухую выиграл у «Сочи». Роман Ротенберг заявил: «Я же обещал „сухарь". Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар».
Россия-25 с прицелом на 2026
Сборной России по хоккею сейчас де-факто не существует — не с кем играть из-за санкций, а все сильные соперники представляют «недружественные страны». И, похоже, Роман Ротенберг (сам, правда, находящийся под персональными санкциями США, Канады, Великобритании и Евросоюза) увидел здесь свой шанс.
В сентябре 2022 года ФХР объявила о создании национальной команды под названием «Россия-25», где под «25» понимается средний возраст игроков. А тренерский совет при ФХР единогласно сделал ее главным Романа Ротенберга. «Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков», — объяснил президент ФХР Владислав Третьяк.
«Проект сборной RU25 направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России — молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет», — так объясняется существование этой сборной на сайте ФХР.
При этом в спортивные медиа, такие как «Матч ТВ», периодически вбрасывается информация, что действующим тренером настоящей сборной России Алексеем Жамновым недовольны и продлять истекающий с ним контракт не будут.
Жамнов обратил внимание, что в совет, который выбирал нового тренера, входят два менеджера СКА и дядя Романа Ротенберга — Аркадий. Сам же Ротенберг-младший — все еще вице-президент ФХР.
«Ничего удивительного. Да и было бы странно, если б, например, дядя высказался против племянника или сотрудники СКА против своего начальника», — сказал Жамнов, сам в прошлом известнейший хоккеист.
Третьяк же добавил, что «Россия-25» создана с прицелом на участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2026 году в Италии. То есть де-факто она теперь и есть главная национальная сборная.
«Реальная опасность, что Роман Борисович назначит самого себя»
Журналисты сразу поняли, что когда и если Россию допустят на международные соревнования, то возглавлять хоккейную сборную будет Роман Ротенберг.
«Глядя на весь ад имени Романа Ротенберга и вспоминая его посты в ФХР и сборной России, думаю вот о чем. Есть некоторая, пусть и не самая большая, вероятность допуска сборной под нейтральным флагом на Олимпиаду в Милане. На Кубок мира-2028, который будет организовывать только НХЛ, эта вероятность выше в разы, — написал в своем телеграм-канале журналист „Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер. — Есть реальная, совершенно не мифическая опасность, что Роман Борисович захочет назначить на должность главного тренера самого себя. В ФХР давно уже не Владислав Третьяк принимает решения».
Сам Игорь Рабинер и еще пятеро экспертов и журналистов, работающих в России и освещающих хоккей, отказались давать комментарии для этой статьи или не ответили на сообщения Би-би-си.
«Россия-25» уже успела сыграть восемь матчей со сборной Беларуси (семь побед и одна ничья; Роман Ротенберг сравнил эти игры с легендарной серией матчей между СССР и Канадой в 1972 году), с несколькими клубами КХЛ и сборной Казахстана (ей проиграли).
В декабре 2024-го она выступила на Кубке Первого канала и там уже выиграла все три матча — у тех же Казахстана и Беларуси, а также у «сборной мира КХЛ», то есть играющих в лиге легионеров.
В пресс-службе хоккейного СКА в ответ на просьбу поговорить с Романом Ротенбергом ответили: «Спасибо за ваш запрос. Подумаем как это сделать». На момент публикации интервью не состоялось. В ФХР и КХЛ на вопросы Би-би-си на момент этой публикации также не ответили.
Играющий в НХЛ российский защитник Никита Задоров рассказал в интервью Юрию Дудю (признан «иностранным агентом» в России), что два года приезжал в сборную России, когда ее штабом руководил Роман Ротенберг.
По его словам, тот руководил в сборной вообще всеми процессами — вплоть до того, какая музыка играет в раздевалке. На двух последних чемпионатах мира, где участвовала Россия, это была песня «Солдат» группы «Любэ». Он добавил, что ребята смеялись за спинами тренерского штаба, потом собирались — и сами решали, как играть.
«Когда начались санкции, высокое начальство немножко махнуло на хоккей рукой, — предполагает Антон Орех. — Поэтому Роман Борисович и может развлекаться. Это как игрушка, потешный полк. А у него сочетание возможностей, энергии и любви к игре».
Редактор Анастасия Лотарева*
*Власти России включили Андрея Козенко и Анастасию Лотареву в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.