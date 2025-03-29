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«Потешный полк». Как Ротенберг-младший стал главным человеком в российском хоккее

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BBC
Селфи Путина и Ротенберга после хоккейного матча
Селфи Путина и Ротенберга после хоккейного матча Фото: Getty Images

В 2025 году титулы 43-летнего Романа Ротенберга таковы: главный тренер самого богатого клуба России — петербургского СКА; начальник штаба сборных России (что бы ни значила эта должность), главный тренер сборной Россия-25 (аналогов такому в мире тоже нет), вице-президент, а де-факто руководитель Федерации хоккея России. Проще говоря, главный в российском хоккее человек; он искренне любит этот вид спорта, пусть и разбирается в нем на уровне болельщика. Все дело в возможностях, которые есть у него и у его родственников, давно входящих в ближайший круг президента России.

Давайте подарим Роме хоккей

В Ночной хоккейной лиге, созданной в 2015 году по инициативе Владимира Путина, играют любители, а время от времени она организует гала-матчи — открытые шоу для широкой публики — в разных городах страны. В Москве, например, один раз играли на Красной площади.

Здесь играют самые статусные любители хоккея в стране: сам Путин, его давние друзья и приближенные бизнесмены Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги, бизнесмен Владимир Потанин, экс-министр обороны Сергей Шойгу, близкие к Путину губернаторы. Например, на воротах долгое время стоял бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин, сейчас он секретарь Госсовета РФ. В матчах иногда принимал участие и белорусский президент Александр Лукашенко.

На одном из таких матчей в Сочи в 2019 году, когда центральный нападающий Путин (он всегда играет под 11 номером) выходил к воротам, его плотно опекал защитник под номером 55, а когда до ворот оставалось пара метров, защитник совершил необъяснимый финт: резко остановился и поехал в сторону от нападающего. Тот, конечно, забил. Впрочем, в этих гала-матчах Путин и так всегда успешен и забрасывает от 5 до 9 шайб.

Защитник под номером 55 — это Борис Ротенберг, и перевод в запас за плохую игру ему не грозил. Его сын Роман, тоже играющий в этих матчах, к 2019 году уже де-факто руководил всем российским хоккеем.

В 2018 году в хоккейном мире ходил анекдот: собрались как-то Владимир Путин, Тимченко, братья Ротенберги (отец и дядя Романа Ротенберга) и начали думать, что бы подарить Роме на день рождения 7 апреля. И решили: а давайте подарим ему хоккей!

«Конечно, у нас есть люди, которые занимают посты, чтобы распилить деньги, — говорит Би-би-си знаток хоккея, журналист Антон Орех. — Но Роман Ротенберг действительно этот спорт любит. Не могу сказать, что это — прям несчастье, но проблема. Кипучая энергия есть, а знаний не хватает».

Сейчас, говорит Орех, Роман Ротенберг хочет играть в хоккее любое количество ролей.

Ротенберг родился в 1981 году в Ленинграде. Собеседник Би-би-си из мира хоккея (он просил не указывать свое имя из-за последствий, которые могут наступить для него в России после этого интервью) говорит, что Роман Ротенберг был одержим хоккеем еще в детстве. В 1991 году его родители, тренер по дзюдо Борис Ротенберг и работник торговли Ирина Харанен, приняли решение эмигрировать в Финляндию по линии ингерманландцев-репатриантов. В третий класс Роман пошел уже в финской школе. Он пытался стать профессиональным хоккеистом и даже поступил в спортивный колледж, но спортивной карьеры у него не сложилось.

Высшее образование Ротенберг-мл. получил в Европейской школе бизнеса в Лондоне, там же по желанию родителей он и должен был остаться, они видели его на менеджерских позициях в одном из крупнейших банков Англии Barclays. Пресса сообщала о его тройном гражданстве — России, Финляндии и Великобритании.

Но Роман Ротенберг выбрал Россию и хоккей.

Проклятье сочинской Олимпиады

Просивший не называть своего имени собеседник Би-би-си называет годы с 2006 по 2014-й самыми успешными для российского хоккея. Президентом Федерации этого вида спорта стал легендарный советский вратарь Владислав Третьяк. Ключевые должности, как административные, так и тренерские, занимали близкие к нему люди. В сборную, которую возглавил еще один легендарный хоккеист недавнего прошлого Вячеслав Быков, стали охотно приезжать игроки североамериканской, самой престижной в мире, НХЛ.

Сборная России за это время выиграла четыре чемпионата мира (последний раз выиграв его до этого в 1993 году). Не удалась лишь кульминация — российские спортсмены остались без медалей на домашней Олимпиаде в 2014 году.

Это поражение повлекло за собой большие перемены: осенью 2014-го в отставку было отправлено руководство Континентальной хоккейной лиги (де-факто национального чемпионата, в котором участвовали несколько приглашенных иностранных команд), а в принятии решений стали все большее влияние приобретать братья Ротенберги и Геннадий Тимченко.

Ротенберг с кубком в руках на льду вместе с хоккеистами сборной России и Снеговиком.
Ротенберг с кубком в руках на льду вместе с хоккеистами сборной России и Снеговиком. Фото: Getty Images

Заметно усилилось их влияние и в Федерации хоккея России (ФХР), говорит собеседник Би-би-си.

Тогда же, в декабре 2014-го Роман Ротенберг стал вице-президентом ФХР. Чемпионатов мира сборная России с тех пор больше не выигрывала.

«Красная машина» возвращается и проигрывает

Роман Ротенберг с 2011 года был вице-президентом петербургского СКА (и тогда, и сейчас клубом управлял Геннадий Тимченко). И на первых ролях еще не появлялся.

Параллельно участвовал в создании нескольких компаний, которые продавали специальное оборудование — вроде хоккейных ворот, бортиков, которыми ограждается ледовое поле, защитных стекол вдоль трибун, а также спортивное питание.

Первый большой проект Романа Ротенберга в хоккее — «Красная машина». Он был представлен в 2015 году под слоганом «Красная машина. Новая сборка».

Под этим брендом, подразумевающим величие советского, а теперь и российского хоккея не просто продавались футболки, свитеры и прочие сувениры (в те годы их можно было найти во многих торговых центрах или аэропортах городов России). Глобальный замысел был в том, что сделать это буквально названием национальной хоккейной команды, вроде «Тре Крунур» у сборной Швеции.

Ротенберг в окружении игроков сборной России.
Ротенберг в окружении игроков сборной России. Фото: Getty Images

Хотя в СССР, где хоккейная сборная добивалась куда больше успехов, ее так не называли. Это пришло из североамериканской прессы. Причем оно не было комплиментарным: советских хоккеистов сравнивали с роботами, чьи движения доведены до автоматизма.

В первый же год в статусе «Красной машины новой сборки» Россия проиграла домашний хоккейный чемпионат мира.

От спортивного питания к нездоровым аппетитам

По сути в 2015 году Ротенберг возглавил Федерацию хоккея России, говорит знакомый с ситуацией собеседник Би-би-си. Формальный глава ФХР Владислав Третьяк стал превращаться в номинального руководителя: подписывал бумаги и вбрасывал символическую шайбу на детских турнирах.

Чуть позже Роман Ротенберг стал начальником штаба сборных России (то есть основной и молодежных до 18 и до 20 лет). Знакомый со средой российского хоккея собеседник Би-би-си говорит, что Ротенберг-младший сам эту должность придумал и сам ее занял.

«Это должность, специально созданная для конкретного человека, ее не существовало до Романа Ротенберга и не будет существовать после него», — соглашается Антон Орех.

Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг. Фото: Getty Images

Вспомнить такую менеджерскую позицию в других странах, где популярен хоккей, собеседники Би-би-си не смогли.

На этой должности, говорят они, Роман Ротенберг начал активно вмешиваться в тренерские процессы. Поначалу у него были жесткие оппоненты, например, знаменитый хоккеист и тренер сборной Олег Знарок. Который, предполагает анонимный собеседник Би-би-си, — не только «сам жесткий человек», но имел в союзниках главу «Роснефти» Игоря Сечина, одного из самых влиятельных чиновников в России. В те годы Сечин был председателем попечительского совета московского ЦСКА.

Все тот же собеседник с ностальгией вспоминает чемпионат мира 2019 года в Словакии. Там, по его словам, собралась дрим-тим из главных звезд российского хоккея, играющих в НХЛ: Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Никита Кучеров и другие.

Только с тренерами было не очень понятно: формально главным был Илья Воробьев, сам бывший хоккеист, большую часть карьеры проведший в Германии, но он только носил костюм и ходил на пресс-конференции, потому что за месяц до чемпионата попал в опалу к главе штаба сборных Ротенбергу. А тренерским процессом руководил еще один знаменитый хоккеист в прошлом Алексей Кудашов.

Команда, вспоминает собеседник Би-би-си, «рвала и метала», одержав семь побед в семи матчах группы. Тем временем тренерский штаб, говорит он, получал десятки звонков в день от Романа Ротенберга с указанием, кого из хоккеистов и на какую позицию ставить. Зачастую указания были взаимоисключающими.

В итоге сборная России сенсационно проиграла в четвертьфинале Финляндии, где было только три игрока из НХЛ — и те далеко не звезды.

Воробьев, вместе со сборной возглавлявший еще и СКА, ушел с обоих постов.

«Трагедия Ильи Воробьева заключается в том, что при всех своих тренерских достижениях <…> он еще не обладал авторитетом, который так необходим в работе с непростым руководством в лице вице-президента [ФХР] Романа Ротенберга», — писала тогда питерская «Фонтанка».

«Олимпийские атлеты из России»

Дело еще и в том, что у «непростого руководства», помимо характера, к 2019 году появилось еще и ощущение, что оно понимает в хоккее все. Ведь годом ранее «Красная машина», как стали называть основную сборную России, впервые с 1992 года выиграла Олимпийские игры в Южной Корее. Пусть это и была самая странная победа в советской и российской хоккейной истории.

Строго говоря, это была вообще не сборная России — допинговый скандал в Сочи был настолько грандиозным, что россияне на годы вперед получили запрет выступать под своим флагом. Команда называлась «Олимпийские атлеты из России».

Роман Ротенберг с орденом Дружбы и Владимир Путин.
Роман Ротенберг с орденом Дружбы и Владимир Путин. Фото: Getty Images

НХЛ, где играют сильнейшие со всего мира, решила вообще не отпускать выступающих там хоккеистов в Пхенхчан: в Южной Корее непопулярен хоккей, там нет больших арен, даже финал проходил на четырехтысячном стадионе — «СКА-Арена» в Петербурге вмещает в 5,5 раз больше.

В итоге на турнир приехала сильнейшая и максимально мотивированная после проигрыша в Сочи «Красная машина» и вторые-третьи составы ее главных соперников. В финале «Олимпийские атлеты из России» с огромным трудом в овертайме победили Германию, проигрывая ей еще за минуту до конца основного времени.

«Великий финал: как россияне бились за золото в Пхенчхане», — гласил заголовок телеканала RT, интонации других прогосударственных СМИ отличались не сильно.

«Мы поздравим всех участников этой великой победы. Была проделана огромная работа, чтобы выиграть золото Олимпиады в Корее. Вообще этот сюжет достоин того, чтобы о нем сняли художественный фильм. Мы этот вопрос проработаем, ведь это историческая победа», — говорил сам Роман Ротенберг в эфире «Матч ТВ».

По прилете в Москву его ждал орден Дружбы от Владимира Путина. Главный тренер Олег Знарок никаких специальных наград не получил.

Профессиональные спортивные издания были поскептичнее. «Это, наверное, был первый случай в истории, когда победителям пришлось объяснять, что их золото чего-то стоит — объяснять не кому-то на стороне, а самим себе», — писал Sports.ru

Любопытно, что к оперативному управлению сборной на Олимпиаде в Пекине в 2022 году Романа Ротенберга не допустили. Спортивные журналисты только неофициально или в форме вопросов на пресс-конференциях давали понять (ответов не получили), что у Ротенберга-младшего за пару лет до Олимпиады произошел конфликт с Геннадием Тимченко, и в Пекине за считанные дни до российско-украинской войны сборную курировал именно он.

Там россияне заняли второе место — и вскоре оказались полностью изолированными от всех международных соревнований.

«Настолько возмутительно, что даже восхитительно»

Так или иначе в начале 2020-х годов Роман Ротенберг больше сконцентрировался на работе со СКА. Тогда был ковид, один сезон пропустили, играли при пустых трибунах, тренерские штабы тоже были усечены — и так Ротенберг-младший впервые оказался на тренерской скамейке. Он стал «главой тренерского штаба» — такой должности, как и «начальника штаба сборных» ранее в российском хоккее не существовало.

СКА к этому времени был одним из самых богатых и титулованных клубов России (два Кубка Гагарина во второй половине 2010-х). Он был базовым для сборной перед Олимпиадой в Пхенчхане — делегировал 15 игроков.

Кадровая чехарда в клубе была огромной даже по меркам хоккея в целом, где долгоиграющие и тренирующие на одном месте — редкость. Как писал Sports.ru, любому новому главному тренеру приходилось быстро принимать тот факт, что он просто тренер в штабе под руководством Ротенберга. И все это кончилось тем, что Роман Ротенберг в 2022 году объявил главным тренером себя.

Роман Ротенберг во время пресс-конференции.
Роман Ротенберг во время пресс-конференции. Фото: Getty Images

«Управленец — это одно, но тренер — это же совсем другая профессия, — говорит журналист Антон Орех. — Это не только, собственно, тренерский талант, но еще и педагогический. Ты работаешь в мужском коллективе с очень амбициозными людьми, и ты эти амбиции должен суметь к общему знаменателю привести».

Собеседник Би-би-си из мира хоккея говорит, что в последние годы слышал про Романа Ротенберга много хорошего и много плохого, но ни разу не слышал, чтобы кто-то всерьез назвал его тренером: «Он вспыльчивый, взбалмошный, настроенный на результат здесь и сейчас, а не на перспективу».

«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имен целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг (так он полностью именовался в Финляндии — Би-би-си) — главный тренер СКА. "А" — амбиции.

Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год», — писал в своем телеграм-канале ныне покойный комментатор Василий Уткин.

На первых же пресс-конференциях Роман Ротенберг заявил, что он вовсе не дилетант и просмотрел 800 матчей КХЛ. А потом, объясняя, почему он стал тренером, не побывав игроком, произнес фразу: «Ну вы знаете, как Йозе Марино начинал? Был просто переводчиком Алекса Фергюсона, обычным переводчиком».

Под «Йозе Марино» имелся в виду легендарный тренер Жозе Моуринью. Тот действительно играл в футбол только на уровне молодежных команд, потом был переводчиком, только не у Алекса Фергюсона в Манчестере, а Бобби Робсона в Португалии, а затем — в «Барселоне». «Он просто по-фински лучше читает, там действительно Йосе», — реагировали болельщики в комментариях под новостью вперемешку с проклятиями.

«Как учила ленинградская улица»

В следующие три года СКА, обладающий сильнейшим составом в КХЛ, выиграл один раз только Кубок континента — то есть регулярный чемпионат. Это откровенно вторичный титул по отношению к главному — Кубку Гагарина, российскому аналогу Кубка Стэнли в НХЛ.

«Веселый такой хоккей. Я думаю, эта команда дарит нам яркие эмоции в течение регулярного чемпионата, но с такой игрой кубки не выигрываются. Подбор игроков позволяет сделать это, но только вопреки усилиям тренера и вопреки здравому смыслу», — говорит Би-би-си Антон Орех.

Регулярные конфликты с игроками и тренерским штабом, необъяснимые отчисления из команды, перечисляет собеседник Би-би-си из мира хоккея, по две замены вратаря за матч — «там три пацана, которых ротируют и только нервы им треплют». Есть лучший защитник лиги Александр Никишин, молодой Иван Демидов, который уже на драфте в Монреале. Но шансы на Кубок Гагарина ненамного больше нуля. «Сколько это будут терпеть „большие начальники", непонятно, кредит доверия большой, но не бесконечный», — говорит он.

Ротенберг на тренерском мостике СКА.
Ротенберг на тренерском мостике СКА. Фото: Getty Images

Послематчевые пресс-конференции Романа Ротенберга превратились в отдельный жанр. Ему дарят подарки, он дарит подарки. Среди них почему-то превалируют будильники. Рыжеволосой журналистке он подарил его, потому что она «рыжая, фартовая». Журналисту «Спорт-Экспресс» Михаилу Зислису будильник достался, чтоб материалы о СКА публиковались днем, а не по ночам.

Антирекорд по пропущенным шайбам в сезоне 2024-2025 Роман Ротенберг прокомментировал буквально следующими словами: «Антирекорд всех времен? С советского времени? Какой? Прошу журналистов, давайте на следующую игру посчитаем, мы сами тоже посчитаем — сколько мы пропустили с 1946 года и сколько забили с 1946-го. А в 1945-м, знаете, что произошло? Мы победили фашистов. Великая Отечественная война».

14 марта СКА всухую выиграл у «Сочи». Роман Ротенберг заявил: «Я же обещал „сухарь". Как учила ленинградская улица, нужно отвечать за свой базар».

Россия-25 с прицелом на 2026

Сборной России по хоккею сейчас де-факто не существует — не с кем играть из-за санкций, а все сильные соперники представляют «недружественные страны». И, похоже, Роман Ротенберг (сам, правда, находящийся под персональными санкциями США, Канады, Великобритании и Евросоюза) увидел здесь свой шанс.

В сентябре 2022 года ФХР объявила о создании национальной команды под названием «Россия-25», где под «25» понимается средний возраст игроков. А тренерский совет при ФХР единогласно сделал ее главным Романа Ротенберга. «Роман Борисович недавно работает тренером, но успел зарекомендовать себя как хороший специалист, умеющий развивать игроков», — объяснил президент ФХР Владислав Третьяк.

Фото статьи
Фото: Getty Images

«Проект сборной RU25 направлен на увеличение популярности хоккея в стране, привлечение дополнительного внимания к системе сборных команд России — молодежной и юниорских сборных, вершиной которой он станет», — так объясняется существование этой сборной на сайте ФХР.

При этом в спортивные медиа, такие как «Матч ТВ», периодически вбрасывается информация, что действующим тренером настоящей сборной России Алексеем Жамновым недовольны и продлять истекающий с ним контракт не будут.

Жамнов обратил внимание, что в совет, который выбирал нового тренера, входят два менеджера СКА и дядя Романа Ротенберга — Аркадий. Сам же Ротенберг-младший — все еще вице-президент ФХР.

«Ничего удивительного. Да и было бы странно, если б, например, дядя высказался против племянника или сотрудники СКА против своего начальника», — сказал Жамнов, сам в прошлом известнейший хоккеист.

Третьяк же добавил, что «Россия-25» создана с прицелом на участие в зимней Олимпиаде, которая пройдет в 2026 году в Италии. То есть де-факто она теперь и есть главная национальная сборная.

«Реальная опасность, что Роман Борисович назначит самого себя»

Журналисты сразу поняли, что когда и если Россию допустят на международные соревнования, то возглавлять хоккейную сборную будет Роман Ротенберг.

«Глядя на весь ад имени Романа Ротенберга и вспоминая его посты в ФХР и сборной России, думаю вот о чем. Есть некоторая, пусть и не самая большая, вероятность допуска сборной под нейтральным флагом на Олимпиаду в Милане. На Кубок мира-2028, который будет организовывать только НХЛ, эта вероятность выше в разы, — написал в своем телеграм-канале журналист „Спорт-Экспресс" Игорь Рабинер. — Есть реальная, совершенно не мифическая опасность, что Роман Борисович захочет назначить на должность главного тренера самого себя. В ФХР давно уже не Владислав Третьяк принимает решения».

Сам Игорь Рабинер и еще пятеро экспертов и журналистов, работающих в России и освещающих хоккей, отказались давать комментарии для этой статьи или не ответили на сообщения Би-би-си.

Роман Ротенберг.
Роман Ротенберг. Фото: Getty Images

«Россия-25» уже успела сыграть восемь матчей со сборной Беларуси (семь побед и одна ничья; Роман Ротенберг сравнил эти игры с легендарной серией матчей между СССР и Канадой в 1972 году), с несколькими клубами КХЛ и сборной Казахстана (ей проиграли).

В декабре 2024-го она выступила на Кубке Первого канала и там уже выиграла все три матча — у тех же Казахстана и Беларуси, а также у «сборной мира КХЛ», то есть играющих в лиге легионеров.

В пресс-службе хоккейного СКА в ответ на просьбу поговорить с Романом Ротенбергом ответили: «Спасибо за ваш запрос. Подумаем как это сделать». На момент публикации интервью не состоялось. В ФХР и КХЛ на вопросы Би-би-си на момент этой публикации также не ответили.

Играющий в НХЛ российский защитник Никита Задоров рассказал в интервью Юрию Дудю (признан «иностранным агентом» в России), что два года приезжал в сборную России, когда ее штабом руководил Роман Ротенберг.

По его словам, тот руководил в сборной вообще всеми процессами — вплоть до того, какая музыка играет в раздевалке. На двух последних чемпионатах мира, где участвовала Россия, это была песня «Солдат» группы «Любэ». Он добавил, что ребята смеялись за спинами тренерского штаба, потом собирались — и сами решали, как играть.

«Когда начались санкции, высокое начальство немножко махнуло на хоккей рукой, — предполагает Антон Орех. — Поэтому Роман Борисович и может развлекаться. Это как игрушка, потешный полк. А у него сочетание возможностей, энергии и любви к игре».

Редактор Анастасия Лотарева*

*Власти России включили Андрея Козенко и Анастасию Лотареву в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.

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