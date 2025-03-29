«Потешный полк». Как Ротенберг-младший стал главным человеком в российском хоккее

Сам Игорь Рабинер и еще пятеро экспертов и журналистов, работающих в России и освещающих хоккей, отказались давать комментарии для этой статьи или не ответили на сообщения Би-би-си.

Роман Ротенберг. Фото: Getty Images

«Россия-25» уже успела сыграть восемь матчей со сборной Беларуси (семь побед и одна ничья; Роман Ротенберг сравнил эти игры с легендарной серией матчей между СССР и Канадой в 1972 году), с несколькими клубами КХЛ и сборной Казахстана (ей проиграли).

В декабре 2024-го она выступила на Кубке Первого канала и там уже выиграла все три матча — у тех же Казахстана и Беларуси, а также у «сборной мира КХЛ», то есть играющих в лиге легионеров.

В пресс-службе хоккейного СКА в ответ на просьбу поговорить с Романом Ротенбергом ответили: «Спасибо за ваш запрос. Подумаем как это сделать». На момент публикации интервью не состоялось. В ФХР и КХЛ на вопросы Би-би-си на момент этой публикации также не ответили.

Играющий в НХЛ российский защитник Никита Задоров рассказал в интервью Юрию Дудю (признан «иностранным агентом» в России), что два года приезжал в сборную России, когда ее штабом руководил Роман Ротенберг.

По его словам, тот руководил в сборной вообще всеми процессами — вплоть до того, какая музыка играет в раздевалке. На двух последних чемпионатах мира, где участвовала Россия, это была песня «Солдат» группы «Любэ». Он добавил, что ребята смеялись за спинами тренерского штаба, потом собирались — и сами решали, как играть.

«Когда начались санкции, высокое начальство немножко махнуло на хоккей рукой, — предполагает Антон Орех. — Поэтому Роман Борисович и может развлекаться. Это как игрушка, потешный полк. А у него сочетание возможностей, энергии и любви к игре».

Редактор Анастасия Лотарева*

*Власти России включили Андрея Козенко и Анастасию Лотареву в реестр «иностранных агентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспорит его в суде.