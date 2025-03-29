В последнее время резко возросло количество мошеннических телефонных звонков, когда киберпреступники пытаются связаться с людьми, используя телефонные номера обычных жителей Эстонии.
Если обычно оператор Elisa блокирует несколько тысяч таких мошеннических звонков в день, то в последние месяцы их число достигло десятков тысяч в рекордные дни.
«Спуфинг - это вид мошенничества, при котором преступники используют технические уловки, чтобы создать у получателя впечатление, будто ему звонят со случайного эстонского номера. Поскольку местный номер вызывает больше доверия, предполагается, что жертва ответит на звонок и мошенничество будет осуществлено», - пояснила в переданном BNS комментарии руководитель отдела информационной безопасности Elisa Май Крафт.
«Телефонные номера используются без разбора, и настоящие владельцы номеров не знают, что и от их имени совершаются мошеннические звонки», - рассказала Май Крафт.
Несмотря на то, что не существует всегда срабатывающего решения против спуфинга, операторы связи стараются вовремя блокировать как можно больше опасных звонков. По статистике Elisa, в обычный день блокируется от нескольких сотен до нескольких тысяч звонков с поддельных номеров. Однако в последние месяцы бывали дни, когда за один день приходилось блокировать столько же спуфинг-звонков, сколько за обычный месяц или два.
«Речь идет о десятках тысяч заблокированных звонков в день. Иностранные мошенники очень активны и стараются использовать любую возможность для реализации своих схем. Как оператор, мы можем остановить значительную часть этих звонков еще до того, как они дойдут до жертвы, но мы должны признать, что это проблема работы операторов и трансграничная проблема, в решении которой каждый должен сыграть свою роль в обеспечении безопасности», - добавила Крафт.
Хотя уже существуют эффективные технические решения, помогающие ограничить количество спуфинг-звонков, самый действенный способ ограничить деятельность мошенников - сделать ее менее прибыльной. Поэтому, по мнению Крафт, самое главное - не вступать в контакт с мошенником при обнаружении подозрительного звонка и убедиться в том, что его деятельность не имеет результата.
«Как только мошенник вступает в контакт с человеком, уже существуют различные схемы или истории, которые используются для того, чтобы попытаться выманить у людей данные или деньги. В этой связи остается в силе старая истина: с какого бы номера вам ни звонили, сообщать свои данные, PIN-коды или реквизиты банковского счета незнакомцам по телефону, какими бы правдоподобными ни казались их рассказы или опасения, - очень плохая идея, и лучше сразу прервать такой звонок», - предупредила она.
Компания Elisa призывает всех быть бдительными и сообщать о подозрительных звонках. «Только вместе мы сможем предотвратить деяния киберпреступников и сделать эстонские сети более безопасными», - сказала Крафт.