Если обычно оператор Elisa блокирует несколько тысяч таких мошеннических звонков в день, то в последние месяцы их число достигло десятков тысяч в рекордные дни.

«Спуфинг - это вид мошенничества, при котором преступники используют технические уловки, чтобы создать у получателя впечатление, будто ему звонят со случайного эстонского номера. Поскольку местный номер вызывает больше доверия, предполагается, что жертва ответит на звонок и мошенничество будет осуществлено», - пояснила в переданном BNS комментарии руководитель отдела информационной безопасности Elisa Май Крафт.

«Телефонные номера используются без разбора, и настоящие владельцы номеров не знают, что и от их имени совершаются мошеннические звонки», - рассказала Май Крафт.

Несмотря на то, что не существует всегда срабатывающего решения против спуфинга, операторы связи стараются вовремя блокировать как можно больше опасных звонков. По статистике Elisa, в обычный день блокируется от нескольких сотен до нескольких тысяч звонков с поддельных номеров. Однако в последние месяцы бывали дни, когда за один день приходилось блокировать столько же спуфинг-звонков, сколько за обычный месяц или два.