В первую очередь госсекретарь Марко Рубио стремится выработать новые критерии оценки успеха переговоров. И хотя президент Трамп еще вчера кратко отметил, что наблюдается прогресс, очевидно, что он начал осознавать реальное положение дел.

Пресс-секретарь администрации президента России накануне заявил, что Москва не обязана соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, поскольку Украина якобы атакует аналогичные объекты на территории РФ. По сути, в этом путано сформулированном заявлении прозвучал сигнал о продолжении массированных воздушных атак на любые цели в Украине. Эту позицию подтверждают и сводки о дроновых ударах по украинским городам за последние трое суток.

У России нет доказательств того, что в последние дни Украина атаковала энергетические объекты на территории России. В свою очередь, Генеральный штаб Украины подчеркнул, что целью атак являются исключительно военные объекты. Очевидно, что если пытаться ограничить воздушные удары только одной группой целей, а по остальным атаки продолжать, то соблюдать такое соглашение нейтрально и корректно невозможно. Россия использует эту ситуацию, чтобы продолжать атаки, и надеется, что администрация США будет ориентироваться на информацию, распространяемую Россией, а не оценивать реальное положение дел.