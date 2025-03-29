США пытаются без лишнего шума отказаться от временного давления, установленного президентом Дональдом Трампом для достижения мирного соглашения между Украиной и Россией, пишет эксперт по вопросам безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Трамп осознал реальное положение дел
В первую очередь госсекретарь Марко Рубио стремится выработать новые критерии оценки успеха переговоров. И хотя президент Трамп еще вчера кратко отметил, что наблюдается прогресс, очевидно, что он начал осознавать реальное положение дел.
Пресс-секретарь администрации президента России накануне заявил, что Москва не обязана соблюдать мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, поскольку Украина якобы атакует аналогичные объекты на территории РФ. По сути, в этом путано сформулированном заявлении прозвучал сигнал о продолжении массированных воздушных атак на любые цели в Украине. Эту позицию подтверждают и сводки о дроновых ударах по украинским городам за последние трое суток.
У России нет доказательств того, что в последние дни Украина атаковала энергетические объекты на территории России. В свою очередь, Генеральный штаб Украины подчеркнул, что целью атак являются исключительно военные объекты. Очевидно, что если пытаться ограничить воздушные удары только одной группой целей, а по остальным атаки продолжать, то соблюдать такое соглашение нейтрально и корректно невозможно. Россия использует эту ситуацию, чтобы продолжать атаки, и надеется, что администрация США будет ориентироваться на информацию, распространяемую Россией, а не оценивать реальное положение дел.
Федеральная разведывательная служба Германии (BND) совместно с вооруженными силами страны представила оценку, согласно которой Россия готовится к возможному военному столкновению с НАТО. Хотя подробности анализа не раскрываются, следует подчеркнуть: задача подготовки к конфликту с альянсом изначально была встроена в систему безопасности и структуру вооруженных сил РФ. Те, кто ранее это отрицал, заблуждались. В то же время это не означает, что Россия определила конкретную дату для нападения на страны НАТО. Вся логика армейской реформы в РФ строится на стремлении к военному превосходству над альянсом.
Во многих СМИ началась новая волна прогнозов и обсуждений, в которых говорится о возможных сроках, когда Россия обязательно нападет на Европу или НАТО. Тем самым создается исключительно благоприятная среда для развития российских информационных операций и эскалации агрессивной внешней политики.
Российская армия накануне нанесла удар по Днепру с применением большого количества иранских дронов. В результате зафиксировано несколько мощных взрывов. Один из них унес жизни как минимум четырех человек, десятки получили ранения. Москва продолжает использовать новую тактику: дроны концентрируются в одной атакующей волне и направляются на конкретную цель. Если раньше при рассредоточенных налетах украинская ПВО успешно перехватывала большинство беспилотников, то теперь ситуация осложнилась. Командование РФ почти полностью сосредоточилось на ударах по крупным городам, чтобы добиться попаданий, которые попадут в телеэфир.
О дроновых атаках Украины на территории России поступают лишь отдельные сообщения, но фотографий с подтверждением значительных попаданий нет.
На фронтах отмечается небольшое снижение наступательной активности российской армии, однако в целом ситуация по сравнению с предыдущими днями осталась без изменений. Основной акцент Москва делает на попытке вернуть инициативу в районе Покровского. Тактическая авиация действует с беспрецедентной интенсивностью, а число примененных планирующих бомб достигло рекордного уровня за весь период войны.
На направлениях Курск/Сумы/Белгород продолжаются активные атаки России, хотя их интенсивность несколько снизилась. Украинские войска удерживают позиции в районах Курской и Белгородской областей.
В направлении Харькова продолжаются позиционные бои.
На Купянском, Лиманском и Северском направлениях активность российских войск вчера заметно снизилась. Ранее там фиксировались атаки с участием большого количества бронетехники, что привело к серьезным потерям, но не обеспечило ощутимого продвижения. Останется ли у российской армии достаточно резервов для перегруппировки и новых масштабных наступлений - покажет время.
В районе Бахмута продолжаются позиционные бои в городе Часов Яр и его окрестностях. В Торецке идут интенсивные городские бои, однако существенных изменений в расположении войск нет.
В районе Покровска российские войска вели крайне интенсивные наступления, атакуя почти по всем направлениям данного участка фронта. Тем не менее достоверных сведений о восстановлении утраченных позиций нет. Активные бои шли и в юго-западном направлении от Донецка, но, судя по всему, серьезных изменений в линии фронта не произошло.
На южном фронте российская армия продолжила рутинные попытки атак на поселки Гуляйполе и Орехов, но успеха не добилась. Некоторые небольшие бои произошли и в районе островов на Днепре.
В течение последней недели российская армия пытается выполнить политическую задачу по поддержке переговоров и возобновить интенсивное наступление как минимум на трех участках фронта. С целью более быстрого достижения результатов стало чаще применяться бронетехника.
По опубликованным в социальных сетях видеозаписям можно сделать вывод, что украинские силы обороны сейчас способны уничтожать или останавливать тяжелую технику, если она приближается к линии фронта менее чем на десять километров. Атаки по логистике и специальной технике начинаются еще глубже в тылу. Жалобы украинских военных на последствия ударов планирующими бомбами по их позициям стали звучать реже. По данным самих украинских военных, наибольшие трудности сейчас создают ударные дроны российской армии.
Потери российской армии с начала года ни в один день не опускались ниже уровня, который удается восполнить за счет новых наборов. Согласно опубликованной в открытых источниках разведывательной информации, Россия способна ежедневно привлекать в армию в среднем около тысячи человек