Эстонское предприятие Enefit передаст Украине 28 зарядных устройств для электромобилей

«Мы активно развиваем сеть зарядных станций для электромобилей Enefit, и частью этого процесса является модернизация инфраструктуры. Мы передаем в дар Украине снятые с сети Enefit зарядные устройства, которые находились в использовании, но технически исправны», - сообщила председатель правления Enefit Келли Тосс-Каасик.

Передаваемые в дар зарядные устройства ABB Terra 51 (50 кВт), или, как их называют в народе, зарядные устройства ELMO, сыграли важную роль первопроходцев в распространении электромобилей в Эстонии. Быстрые зарядные устройства этой модели были одними из первых, которые устанавливались в общественной сети зарядных станций в Эстонии с 2011 года.

К настоящему времени производитель зарядных устройств завершил поддержку программного обеспечения и разработку платформы, поэтому Enefit заменяет их в своей общественной сети зарядных устройств. Это не ограничивает их использование для потребностей Украины, поскольку технически зарядные устройства по-прежнему находятся в рабочем состоянии.

Касаясь обновления сети зарядных станций для электромобилей в Эстонии, Тосс-Каасик отметила, что Enefit учитывает сегодняшние потребности в зарядке: «Модели автомобилей и стандарты зарядки постоянно развиваются, и ассортимент зарядных устройств на рынке также значительно увеличился. Мы заменили старые зарядные устройства стандарта CHAdeMO на новые зарядные устройства с разъемом CCS, который совместим с большинством современных электромобилей».

Руководитель предприятия добавила, что Enefit сохранит возможности зарядки CHAdeMO по всей Эстонии в тех местах, где автомобили с этим стандартом зарядки, согласно статистике использования, заряжаются чаще всего.