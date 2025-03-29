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Клиентка о попавшем в центр скандала тренере: когда я бросила занятия из-за денег, он и мне предлагал этот «легкий способ заработать»

Перевод: rus.postimees.ee
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Фото статьи
Фото: Kaader saatest/Kanal2

В понедельник в передаче Kuuuurija показали сюжет, как жительница Таллинна из-за фитнес-тренера потеряла 20 000 евро в результате интернет-мошенничества. После выхода передачи с редакцией связалась бывшая клиентка упомянутого тренера, которая утверждает, что этот человек и ей рассказывал об этом «бизнес-плане».

В передаче Kuuurija 24-летняя Анна рассказала, как фитнес-тренер сделал ее беднее на 20 000 евро.

В какой-то момент Эдвард, который тренировал в тренажерном зале Fitness 24-7, спросил Анну, не хочет ли она подзаработать. «Говорил, что не всем это предлагает. Что сам этим занимается и все хорошо», - вспоминает Анна.

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