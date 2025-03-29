Экономика начинает оживать, но почему жители Эстонии по-прежнему пессимистичны?

По предварительным данным Департамента статистики, в феврале этого года объем продаж розничных торговых предприятий Эстонии достиг 785 миллионов евро - на 4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад в рост внесли продавцы моторного топлива и промышленных товаров, тогда как продажи продуктов питания, напротив, снизились.

Аналитик Департамента статистики Йоханна Линда Пихлак сообщила, что за год объем розничных продаж моторного топлива вырос на 21 процент, а в сегменте промышленных товаров - на 6 процентов. «Зато продажи в продуктовых магазинах по сравнению с февралем прошлого года снизились на 5 процентов», - отметила она.

В сегменте промышленных товаров наибольший рост - 28 процентов - зафиксирован в специализированных магазинах, торгующих, например, книгами, спортивными товарами и игрушками. Положительную динамику показала также продажа подержанных вещей и торговля вне магазинов - через киоски, рынки и прямые каналы. В то же время снизились объемы продаж в универмагах (–10 процентов), магазинах одежды и обуви (–8 процентов), а также в онлайн-магазинах (–7 процентов).

В помесячном сравнении объем розничных продаж в феврале снизился на 3 процента, однако с учетом сезонных и календарных корректировок зафиксирован рост на 2 процента, что свидетельствует о стабильной тенденции к восстановлению.

По оценке руководителя отдела экономической политики и прогнозирования Банка Эстонии Расмуса Каттая, рост последних шести месяцев не был случайностью, а свидетельствует о реальном восстановлении. При этом он обращает внимание на важное противоречие: «Что не укладывается в общую картину - это то, что при сравнительно низкой безработице, многолетнем росте реальных доходов и вновь увеличивающемся объеме покупок индекс потребительской уверенности остается на самом низком уровне за весь XXI век», - написал он в Facebook.

По словам Каттая, на потребительскую уверенность по-прежнему оказывают давление высокая инфляция и рост подоходного налога, хотя снижение процентной нагрузки приносит некоторое облегчение. При этом, по его мнению, субъективное восприятие ситуации у людей постепенно начинает улучшаться. «Это не значит, что все уже наладилось или что у части домохозяйств нет трудностей. До устойчивой уверенности в экономике и в кошельке каждого ещё далеко. Но с прошлого года мы движемся в этом направлении», - подчеркнул он.