Правящая коалиция подтвердила договоренность о повышенных зарплатах учителей в Ида-Вирумаа

«Принципиально важны вопросы учителей, финансирования зарплат учителей, чтобы мы все-таки могли договориться о долгосрочных договоренностях, не только на один год. Вопрос финансирования высшего образования, вопрос финансирования науки. Чтобы для научных работников эта бюрократия все-таки снизилась, была бы более стабильная работа, которую они делают, и финансирование этой работы», - сказала министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»).