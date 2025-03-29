На проходящих в Тарту коалиционных переговорах Партии реформ и «Ээсти 200» достигнута договоренность продолжить реформу по переходу на обучение на эстонском языке в соответствии с действующим планом, пишет rus.ERR.
Правящая коалиция подтвердила договоренность о повышенных зарплатах учителей в Ида-Вирумаа
Договоренность распространяется и на дополнительное повышение заработной платы учителей в Ида-Вирумаа до 2030 года, сообщила «Актуальная камера».
«Принципиально важны вопросы учителей, финансирования зарплат учителей, чтобы мы все-таки могли договориться о долгосрочных договоренностях, не только на один год. Вопрос финансирования высшего образования, вопрос финансирования науки. Чтобы для научных работников эта бюрократия все-таки снизилась, была бы более стабильная работа, которую они делают, и финансирование этой работы», - сказала министр образования Кристина Каллас («Ээсти 200»).