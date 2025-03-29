Проверьте расписание: ремонт путей внесет коррективы в движение поездов

«Владелец инфраструктуры AS Eesti Raudtee продолжает капитальный ремонт и электрификацию железной дороги на участке Тапа - Тарту, чтобы в будущем на линию Таллинн - Тарту могли выйти новые электропоезда Škoda, работающие на более высоких скоростях, - объяснил пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - В связи с выпрямлением путей, капитальным ремонтом и электрификацией на участке Тамсалу - Йыгева с 1 по 25 апреля изменяется расписание поездов южного направления».

По его словам, в сотрудничестве с владельцем инфраструктуры были выбраны такие сроки ремонта, которые минимально повлияют на повседневное движение пассажирских поездов. «Изменения затрагивают два утренних и два вечерних рейса Таллинн - Тарту. Регулярным пассажирам обязательно стоит перепроверить расписание, поскольку время отправления и прибытия этих четырех рейсов изменено», - добавил Мяэ.​

Первый дневной рейс № 211 Тарту - Таллинн по средам, пятницам и воскресеньям отправляется в 5:18. В остальные дни - по обычному расписанию в 6:02. Участок Йыгева - Тамсалу обслуживается автобусом.

Рейс № 216 Таллинн - Тарту, отправляющийся в 20:14, по вторникам, четвергам и субботам на участке Йыгева - Тамсалу будет заменен автобусом. Время прибытия - 23:43 (обычно 22:57).

Последний рейс дня № 217 Тарту - Таллинн (обычно отправляется в 20:50) по вторникам, четвергам и субботам будет отправляться из Тарту в 20:16 и на участке Йыгева - Тамсалу обслуживаться автобусом. Время прибытия в Таллинн - 00:15 (обычно 22:59).

Последний рейс № 62 Таллинн – Тарту, отправляющийся в 21:39, по вторникам, четвергам и субботам будет на участке Йыгева - Тамсалу обслуживаться автобусом. Прибытие в Тарту - 00:35 (обычно 00:00).

Следующее изменение расписания южного направления в связи с ремонтными работами произойдёт 26 апреля.