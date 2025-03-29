Предприниматели, которые много лет назад предупреждали Eesti Energia об авантюрах, которые будут дорого нам стоить, полагают, что сейчас государство наступает на те же грабли - вместо дешевой электроэнергии снова нависает угроза того, что дорогие ошибки придется оплачивать из карманов народа Эстонии.
Эксперты предупреждают правительство Эстонии: не повторяйте ошибок, которые обошлись нам слишком дорого!
Предприниматели Айвар Рейвик и Рейн Куусмик, входившие в совет Eesti Energia в 2009–2011 годах, критикуют планы правительства обеспечить энергоснабжение Эстонии гигантскими дотациями и вложением сотен миллионов в электрические производственные единицы, убыточность которых опытный предприниматель может предвидеть уже заранее.
В составе совета Рейвик и Куусмик вместе с Янеком Паркманом пытались помешать тогдашнему руководству Eesti Energia закопать деньги в штате Юта, США, необдуманному строительству заводов по переработке сланцевого масла, заказу у компании, уличенной в даче взяток в нескольких странах, новых блоков для электростанции Аувере, которая теперь все чаще выходит из строя, и т. д.
Их предупреждения оказались пророческими - несколько смелых мегапроектов, совместно организованных тогдашним главой Eesti Energia Сандором Лийве, ныне являющимся лоббистом атомной энергетики, и тогдашним министром экономики Юханом Партсом («Отечество»), пошли насмарку.