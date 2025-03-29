Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Эксперты предупреждают правительство Эстонии: не повторяйте ошибок, которые обошлись нам слишком дорого!

Copy
Слева направо: Рейн Куусмик, Айвар Рейвик и Янек Паркман. На заднем плане - трубы электростанции Аувере.
Слева направо: Рейн Куусмик, Айвар Рейвик и Янек Паркман. На заднем плане - трубы электростанции Аувере. иллюстрация: Postimees

Предприниматели, которые много лет назад предупреждали Eesti Energia об авантюрах, которые будут дорого нам стоить, полагают, что сейчас государство наступает на те же грабли - вместо дешевой электроэнергии снова нависает угроза того, что дорогие ошибки придется оплачивать из карманов народа Эстонии.

Предприниматели Айвар Рейвик и Рейн Куусмик, входившие в совет Eesti Energia в 2009–2011 годах, критикуют планы правительства обеспечить энергоснабжение Эстонии гигантскими дотациями и вложением сотен миллионов в электрические производственные единицы, убыточность которых опытный предприниматель может предвидеть уже заранее.

В составе совета Рейвик и Куусмик вместе с Янеком Паркманом пытались помешать тогдашнему руководству Eesti Energia закопать деньги в штате Юта, США, необдуманному строительству заводов по переработке сланцевого масла, заказу у компании, уличенной в даче взяток в нескольких странах, новых блоков для электростанции Аувере, которая теперь все чаще выходит из строя, и т. д.

Их предупреждения оказались пророческими - несколько смелых мегапроектов, совместно организованных тогдашним главой Eesti Energia Сандором Лийве, ныне являющимся лоббистом атомной энергетики, и тогдашним министром экономики Юханом Партсом («Отечество»), пошли насмарку.

Вместо того чтобы прислушаться к мнению предпринимателей, Партс выгнал Рейвика и Куусмика из совета, а Паркман ушел сам. Eesti Energia влезла в долги по уши, и теперь приходится спасать энергетику Эстонии, вынимая очередные миллионы из кошельков населения.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх