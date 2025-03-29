Эксперты предупреждают правительство Эстонии: не повторяйте ошибок, которые обошлись нам слишком дорого!

Предприниматели Айвар Рейвик и Рейн Куусмик, входившие в совет Eesti Energia в 2009–2011 годах, критикуют планы правительства обеспечить энергоснабжение Эстонии гигантскими дотациями и вложением сотен миллионов в электрические производственные единицы, убыточность которых опытный предприниматель может предвидеть уже заранее.

В составе совета Рейвик и Куусмик вместе с Янеком Паркманом пытались помешать тогдашнему руководству Eesti Energia закопать деньги в штате Юта, США, необдуманному строительству заводов по переработке сланцевого масла, заказу у компании, уличенной в даче взяток в нескольких странах, новых блоков для электростанции Аувере, которая теперь все чаще выходит из строя, и т. д.

Их предупреждения оказались пророческими - несколько смелых мегапроектов, совместно организованных тогдашним главой Eesti Energia Сандором Лийве, ныне являющимся лоббистом атомной энергетики, и тогдашним министром экономики Юханом Партсом («Отечество»), пошли насмарку.

Вместо того чтобы прислушаться к мнению предпринимателей, Партс выгнал Рейвика и Куусмика из совета, а Паркман ушел сам. Eesti Energia влезла в долги по уши, и теперь приходится спасать энергетику Эстонии, вынимая очередные миллионы из кошельков населения.