Нарратив об униженном и незаслуженно оскорбленном русском в Эстонии буквально гремел все эти годы не только в нашей стране, но и в России, пишет депутат Рийгикогу Мария Юферева-Скуратовски (Партия реформ).
Когда Эстония обрела независимость мне было 11 лет. Я помню ощущение растерянности, страха, взбудораженности и одновременно эмоционального подъема в обществе. Конечно, до меня долетали разговоры взрослых и тогда я впервые поняла, что независимость поддерживают не все. Есть и те, кто отчаянно выступал против и не смирился с изменениями. Нынешняя дискуссия и голосование на тему ограничения избирательного права словно вернули меня назад в 90-е.
Еще я отчетливо помню дикие очереди в департамент гражданства и миграции за получением новых документов, помню ожесточенность людей, их горькую обиду и непонимание, почему общество разделили на граждан и неграждан (обладателей серых паспортов). В 1992 году серые паспорта были выданы почти полумиллиону жителей Эстонии. Разумеется, тогда было абсолютно необходимым шагом предоставить людям с постоянным видом на жительство возможность голосовать хотя бы на муниципальных выборах. Хотя и было очевидно, что статус негражданина носит временный характер, и в интересах самого человека при возможности побыстрее сдать экзамен на знание языка и получить гражданство Эстонии. Многие именно так и поступили и к 2025 году в Эстонии осталось около 60 тысяч обладателей серых паспортов. Кстати, 65% из них заявили, что хотели бы получить гражданство и будут предпринимать шаги для достижения этой цели.
Если с годами число обладателей серых паспортов сократилось, то число граждан России, наоборот, выросло. В 90-е годы среди постоянных жителей Эстонии было несколько тысяч граждан РФ, а вот к 2025 этот показатель составил около 80 тысяч. Это произошло «благодаря» тому, что Россия вела активную работу среди жителей Эстонии и предлагала взять свое гражданство.
Более того, все эти годы Россия при помощи так называемой «мягкой» политики в сфере культуры и образования, а также телевизионной пропаганды успешно удерживала часть населения Эстонии в своем информационном поле. Не без помощи некоторых партий и политиков Эстонии. Среди прочего русскоязычной аудитории каждый день и очень доходчиво объясняли, что русский человек в Эстонии - это человек второго сорта, которого чуть ли не с садистским наслаждение унижает эстонское правительство, ограничивает его в правах, не дает устроиться на хорошую работу, мстит за годы оккупации.
Нарратив об униженном и незаслуженно оскорбленном русском в Эстонии буквально гремел все эти годы не только в нашей стране, но и в России. Когда мы еще приезжали в гости к родным в Россию, нас неизменно спрашивали, как нам там живется то с фашистами? Сильно ли нас притесняют и не думаем ли мы бежать? Эти вопросы вызывали у меня недоумение - эстонское гражданство я получила еще в школе, сдав экзамен, училась в государственном университете, подрабатывала репортером и никаким образом не чувствовала, что в Эстонии меня как-то угнетают или унижают. Единственное, что меня напрягало, так это неидеальное владение эстонским языком. Но я над этим работала.
И вот с момента обретения Эстонией независимости прошло 35 лет, моему старшему сыну, который родился в независимой Эстонии уже 25 лет и теоретическим я могла бы уже быть бабушкой. За этот период случилась куча хороших и плохих событий, но неизменным осталось одно - Россия и ряд эстонских политиков по-прежнему последовательно внушают русскоязычным людям в Эстонии, что они второго сорта, что эстонское правительство их планомерно унижает и чуть ли не видит их уродами, которым надо указать на их место.
Эта риторика, которая направлена на раскол, ненависть и вражду в обществе обрела второе дыхание после вторжения России в Украину. Она приобрела новые черты, новые формулировки, стала более издевательской, уничижительной, примитивной, цепляющей за низменные чувства. У нас есть целый ряд политиков и блогеров, которые каждый день, словно по заказу Кремля, строчат многочисленные посты и снимают рилсы полные передергиваний, манипуляций, издевательств в адрес правительства и государства. А уж комментарии под этими постами просто песнь из ада - мат-перемат, угрозы, оскорбления и надежды, что матушка-России спасет нашу страну от беспредела.
А на этом фоне в соцсетях и СМИ реет в ореоле святого мученика Михаил Кылварт, которого, несомненно, надо выдвинуть в президенты по мнению комментаторов, и сокрушается о том, что государство победило свой народ, оставив право голосования лишь гражданам этой страны. Разумеется, он в упор не замечает, как его ближайшие соратники каждый день остервенело работают над тем, чтобы расколоть наше общество, посеять в людях ненависть, страх, презрение, неуверенность и глубокую убежденность, что они второго сорта. Это удивительная политическая способность не видеть всей картины целиком и фокусировать внимание людей в нужном направлении.
Казалось бы, тот же самый Михаил Кылварт, который имеет непререкаемый авторитет среди части русскоязычных жителей страны, мог бы обратиться к ним в стиле: «Ребята, если Вы достаточно молоды и полны сил, сделайте над собой усилие, сдайте уже этот экзамен на В1, получите гражданство и закройте вопрос со своим статусом навсегда!»
Но нет, он этого не делает. Он продолжает ужасаться, что Эстония во имя сохранения государства и независимости приняла это вынужденное решение и изменила конституцию. И это на фоне того, на фоне того, что Россия пытается вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Ведь проще управлять теми, кто не знает языков, ощущает себя жертвой и точно знает, что во всех его бедах виновато правительство! Кстати, обладатели серых паспортов на предстоящих выборах смогут еще проголосовать.
С момента восстановления Эстонией независимости прошло почти 35 лет. И у меня риторический вопрос, сколько еще десятков лет должно пройти, чтобы у нас здесь наступил гражданский мир.