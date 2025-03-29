Эта риторика, которая направлена на раскол, ненависть и вражду в обществе обрела второе дыхание после вторжения России в Украину. Она приобрела новые черты, новые формулировки, стала более издевательской, уничижительной, примитивной, цепляющей за низменные чувства. У нас есть целый ряд политиков и блогеров, которые каждый день, словно по заказу Кремля, строчат многочисленные посты и снимают рилсы полные передергиваний, манипуляций, издевательств в адрес правительства и государства. А уж комментарии под этими постами просто песнь из ада - мат-перемат, угрозы, оскорбления и надежды, что матушка-России спасет нашу страну от беспредела.

А на этом фоне в соцсетях и СМИ реет в ореоле святого мученика Михаил Кылварт, которого, несомненно, надо выдвинуть в президенты по мнению комментаторов, и сокрушается о том, что государство победило свой народ, оставив право голосования лишь гражданам этой страны. Разумеется, он в упор не замечает, как его ближайшие соратники каждый день остервенело работают над тем, чтобы расколоть наше общество, посеять в людях ненависть, страх, презрение, неуверенность и глубокую убежденность, что они второго сорта. Это удивительная политическая способность не видеть всей картины целиком и фокусировать внимание людей в нужном направлении.

Казалось бы, тот же самый Михаил Кылварт, который имеет непререкаемый авторитет среди части русскоязычных жителей страны, мог бы обратиться к ним в стиле: «Ребята, если Вы достаточно молоды и полны сил, сделайте над собой усилие, сдайте уже этот экзамен на В1, получите гражданство и закройте вопрос со своим статусом навсегда!»

Но нет, он этого не делает. Он продолжает ужасаться, что Эстония во имя сохранения государства и независимости приняла это вынужденное решение и изменила конституцию. И это на фоне того, на фоне того, что Россия пытается вмешиваться в нашу внутреннюю политику. Ведь проще управлять теми, кто не знает языков, ощущает себя жертвой и точно знает, что во всех его бедах виновато правительство! Кстати, обладатели серых паспортов на предстоящих выборах смогут еще проголосовать.

С момента восстановления Эстонией независимости прошло почти 35 лет. И у меня риторический вопрос, сколько еще десятков лет должно пройти, чтобы у нас здесь наступил гражданский мир.