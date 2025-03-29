Узбекские животноводы ознакомились с секретами работы эстонских коллег

Узбекским гостям была предложена интенсивная практическая программа обучения, которая приоткрыла дверь в секреты молочного и мясного животноводства Эстонии.

В то время как в Эстонии контроль продуктивности является краеугольным камнем животноводства, в Узбекистане эта область делает только первые шаги. Поскольку сознательное отношение к лечению животным также имеет критически важное значение, эксперт Университета естественных наук Пирет Кальмус представила принципы рационального использования антибиотиков.

«В Эстонии уже много лет наблюдается тенденция использовать антибиотики только в случае необходимости, но не в профилактических целях», - отметила Калмус.

По данным Сельскохозяйственной палаты, эта тема была одной из самых интересных для узбекских гостей - как обеспечить здоровье животных без чрезмерного использования лекарств.

После посещения Эстонии программа обучения узбекских животноводов продолжилась 14-15 марта в Латвии, где основное внимание было уделено технологиям производства силоса и выращиванию телят.

На сентябрь запланирована аналогичная программа для фермеров Азербайджана. Сельскохозяйственная палата Эстонии подтвердила, что знания Эстонии в области животноводства высоко ценятся в мире и что подобные проекты сотрудничества открывают новые возможности для Эстонии и ее международных партнеров.

Программа обучения проходила в рамках проекта BreedExpo2, финансируемого программой Interreg Central Baltic.