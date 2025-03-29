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Найти работу становится все труднее

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Вербовочный день Кассы по безработицы в Ярвамаа.
Вербовочный день Кассы по безработицы в Ярвамаа. Фото: Dmitri Kotjuh

Сейчас не каждый может сразу найти подходящую работу - на рынке труда наступает особенно конкурентный весенний период сезонных работ. Но Касса по безработице все-таки может предложить сотни рабочих мест.

С начала года на рынке труда наблюдается небывалая активность соискателей. По данным портала вакансий CV.ee, в январе и феврале 2025 года было на 50 процентов больше откликов на вакансии, чем за тот же период прошлого года. Среди прочего, выяснилось, что 68,5 процента работников готовы работать сверхурочно, чтобы увеличить свой доход и обеспечить финансовую стабильность, необходимую для покрытия ежедневных расходов.

Однако количество вакансий, добавленных работодателями, не изменилось и осталось на том же уровне, что и прежде. Это означает, что конкуренция за рабочие места существенно обострилась. Это делает ситуацию особенно сложной для тех, кто только выходит на рынок труда, а также для людей в возрасте, для которых поиск работы также может быть затруднительным.

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