Сейчас не каждый может сразу найти подходящую работу - на рынке труда наступает особенно конкурентный весенний период сезонных работ. Но Касса по безработице все-таки может предложить сотни рабочих мест.
Для подписчиков
Найти работу становится все труднее
С начала года на рынке труда наблюдается небывалая активность соискателей. По данным портала вакансий CV.ee, в январе и феврале 2025 года было на 50 процентов больше откликов на вакансии, чем за тот же период прошлого года. Среди прочего, выяснилось, что 68,5 процента работников готовы работать сверхурочно, чтобы увеличить свой доход и обеспечить финансовую стабильность, необходимую для покрытия ежедневных расходов.