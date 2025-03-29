Вторая ракетка России сменила спортивное гражданство

Власти Австралии одобрили прошение Касаткиной о предоставлении ей вида на постоянное жительство, сообщила спортсменка на своей странице в соцсети Instagram в субботу, 29 марта. Теннисистка добавила, что собирается жить в Мельбурне.

«Австралия - это место, которое я люблю, оно невероятно гостеприимно: это место, где я чувствую себя как дома. С гордостью объявляю, что с этого момента буду представлять свою новую родину, Австралию, в моей профессиональной теннисной карьере», - написала Дарья Касаткина.

В посте теннисистки говорится, что решение о смене спортивного гражданства далось ей нелегко. По словам Касаткиной, она всегда будет уважать и глубоко ценить свои корни, но сейчас очень рада начать новую главу в карьере и жизни под австралийским флагом.

Высокое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации

Дарье Касаткиной 27 лет. Она родилась в городе Тольятти Самарской области. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) спортсменка занимает 12-е место

На счету Касаткиной - восемь титулов на турнирах WTA. Ее высшее достижение на турнирах Большого шлема - выход в полуфинал Roland Garros в 2022 году. Долгое время Дарья Касаткина была первой ракеткой России, но в марте нынешнего года уступила этот титул 17-летней Мирре Андреевой.

После начала войны России против Украины Касаткина дала интервью спортивному блогеру Вите Кравченко. Она рассказала, что состоит в отношениях с девушкой, и открыто выступила против российского вторжения.