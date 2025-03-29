В Риге школьник пытался перелезть из одного окна в другое на третьем этаже

По словам очевидца, школьник несколько раз пытался осуществить задуманное, но в итоге вернулся обратно в класс. Руководство школы о случившемся узнало только из сюжета программы Degpunktā на телеканале TV3 - никто из свидетелей не сообщил о происходящем сразу.

«Никаких звонков или сообщений в школу не поступало. Очень жаль, что очевидец не связался с нами сразу, можно было бы избежать такой опасной ситуации», - прокомментировала заместитель директора школы Елена Разянцева.

Она подчеркнула, что ученики имеют право находиться в классах во время перемены, все обучены правилам техники безопасности. Однако учитель не может постоянно находиться в кабинете, иногда ему нужно выйти. Удалить оконные ручки, как это сделано в коридорах, в классах невозможно - их необходимо проветривать.

По кадрам видео в школе быстро определили, кто из учеников оказался на подоконнике. С его классом проведут дополнительную беседу о безопасности и школьных правилах. Учителя также свяжутся с родителями ребенка.