Спортивный клуб CrossFit, который работает в Вильянди уже больше года, решил переехать - прежнее помещение в центре стало слишком тесным. Чтобы собрать деньги на переезд, клуб обратился за поддержкой на платформу Hooandja. Планировали собрать 6000 евро, но люди оказались щедрее, сумма получилась значительно больше.
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Поклонники спортклуба помогли с переездом: собрали больше, чем ожидалось!
«У нас тут, видимо, очень активные люди. Большая часть пожертвовавших - это наши постоянные участники тренировок», - рассказал руководитель и главный тренер CrossFit Viljandi Михкель Келдоя. По его словам, именно по инициативе клиентов он решил обратиться за поддержкой через Hooandja. Благодаря участию постоянных посетителей нужная сумма набралась быстро и даже превзошла ожидания.