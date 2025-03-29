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Поклонники спортклуба помогли с переездом: собрали больше, чем ожидалось!

Перевод: Каролина Вертяева
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Спортивный клуб CrossFit, который работает в Вильянди уже больше года, решил переехать - прежнее помещение в центре стало слишком тесным. Чтобы собрать деньги на переезд, клуб обратился за поддержкой на платформу Hooandja. Планировали собрать 6000 евро, но люди оказались щедрее, сумма получилась значительно больше.

«У нас тут, видимо, очень активные люди. Большая часть пожертвовавших - это наши постоянные участники тренировок», - рассказал руководитель и главный тренер CrossFit Viljandi Михкель Келдоя. По его словам, именно по инициативе клиентов он решил обратиться за поддержкой через Hooandja. Благодаря участию постоянных посетителей нужная сумма набралась быстро и даже превзошла ожидания.

На момент сбора у клуба было около 150 активных участников - и детей, и взрослых. Всего в кампании на платформе Hooandja приняли участие 172 человека. Вместо запланированных 6000 евро удалось собрать 9275. Эти средства позволили клубу переехать в новое помещение на улице Пийри и приобрести дополнительное оборудование. Причем нужная сумма, 6000 евро, была собрана всего за два дня. Поскольку сбор продолжался, сумма продолжала расти, что дало возможность вложиться и в дополнительные улучшения. Однако, как отметил Келдоя, расходы на переезд тоже оказались выше, поэтому от собранных денег ничего не осталось.

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