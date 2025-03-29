Поклонники спортклуба помогли с переездом: собрали больше, чем ожидалось!

«У нас тут, видимо, очень активные люди. Большая часть пожертвовавших - это наши постоянные участники тренировок», - рассказал руководитель и главный тренер CrossFit Viljandi Михкель Келдоя. По его словам, именно по инициативе клиентов он решил обратиться за поддержкой через Hooandja. Благодаря участию постоянных посетителей нужная сумма набралась быстро и даже превзошла ожидания.

На момент сбора у клуба было около 150 активных участников - и детей, и взрослых. Всего в кампании на платформе Hooandja приняли участие 172 человека. Вместо запланированных 6000 евро удалось собрать 9275. Эти средства позволили клубу переехать в новое помещение на улице Пийри и приобрести дополнительное оборудование. Причем нужная сумма, 6000 евро, была собрана всего за два дня. Поскольку сбор продолжался, сумма продолжала расти, что дало возможность вложиться и в дополнительные улучшения. Однако, как отметил Келдоя, расходы на переезд тоже оказались выше, поэтому от собранных денег ничего не осталось.