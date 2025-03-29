Украинские нейрохирурги пройдут стажировку в Центральной Ида-Таллиннской больнице

Сергей Пидлисный и его коллега Деныс Дерезенко из Ровенской центральной больницы проведут неделю в Эстонии, работая с командой хирургов позвоночника ITK. Это часть проекта международного сотрудничества, направленного на обмен медицинским опытом, сообщили агентству BNS в ITK. В течение недели они примут участие в ряде операций на позвоночнике,

«Рабочие дни начнутся с обхода пациентов, затем последуют обследования, планирование операций и сами операции. Посетители принимают активное участие во всем», - пояснил руководитель Центра хирургии позвоночника ITK Таави Тоомела.

«Для нас общение с эстонскими коллегами - ценная возможность поучиться, обменяться опытом и увидеть другой подход к лечению», - говорит Деныс Дерезенко.

Особый интерес для украинских медиков представляют многопрофильные дискуссии и командное принятие решений, которые ежедневно практикуются в больнице.

«Работа с коллегами из других стран также помогает взглянуть на нашу собственную работу свежим взглядом. Это хорошо для них и хорошо для нас», - добавил Тоомела.