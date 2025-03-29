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Поиски американских военных в Литве осложнены грязью, но спасатели не сдаются

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Спасательная операция на полигоне в Пабраде.
Спасательная операция на полигоне в Пабраде. Фото: Jānis Laizāns

Литовские спасатели продолжают тяжелую работу на военном полигоне в Пабраде, где им приходится справляться с плотным, непрозрачным слоем ила. Операция идет без остановок: на месте задействована самая мощная дноуглубительная машина в стране.

Плавучий экскаватор помогает дноуглубительной машине. Из водоема откачивают ил, чтобы водолазы могли закрепить тросы на затонувшей ремонтно-эвакуационной машине и начать ее подъем.

По последним данным, дноуглубительной машине удалось определить местоположение техники, а до полудня дополнительно установили трубы для удаления воды и ила. Журналист Литовского национального вещателя Даумантас Буткус, находившийся на месте событий, сообщил, что на помощь направлена самая мощная дноуглубительная машина Литвы.

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