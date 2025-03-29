Министерство иностранных дел Эстонии на прошлой неделе подписало договор с IT-компанией Trinidad Wiseman OÜ на разработку экспортного портала стоимостью три миллиона евро. Этот портал предназначен для поддержки эстонских компаний, занимающихся экспортом. Но какую конкретно проблему он поможет решить бизнесу?
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МИД Эстонии инвестирует три миллиона евро в экспорт
По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, государство поставило перед собой амбициозную цель: удвоить объем эстонского экспорта в течение следующих десяти лет. Новый экспортный портал даст компаниям возможность заполнить свой профиль с указанием интересов целевого рынка и ценностного предложения экспортируемого продукта или услуги. На основе этих данных государство будет проактивно предлагать именно те экспортные услуги, которые подходят конкретной компании: будь то деловые визиты, бизнес-миссии, участие в выставках, обучающие программы, семинары, лиды по продажам, информационные материалы о рынке и другие полезные возможности.