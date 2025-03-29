МИД Эстонии инвестирует три миллиона евро в экспорт

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, государство поставило перед собой амбициозную цель: удвоить объем эстонского экспорта в течение следующих десяти лет. Новый экспортный портал даст компаниям возможность заполнить свой профиль с указанием интересов целевого рынка и ценностного предложения экспортируемого продукта или услуги. На основе этих данных государство будет проактивно предлагать именно те экспортные услуги, которые подходят конкретной компании: будь то деловые визиты, бизнес-миссии, участие в выставках, обучающие программы, семинары, лиды по продажам, информационные материалы о рынке и другие полезные возможности.