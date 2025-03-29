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МИД Эстонии инвестирует три миллиона евро в экспорт

Перевод: Каролина Вертяева
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Министерство иностранных дел. Фото иллюстративное.
Министерство иностранных дел. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu / Postimees

Министерство иностранных дел Эстонии на прошлой неделе подписало договор с IT-компанией Trinidad Wiseman OÜ на разработку экспортного портала стоимостью три миллиона евро. Этот портал предназначен для поддержки эстонских компаний, занимающихся экспортом. Но какую конкретно проблему он поможет решить бизнесу?

По словам министра иностранных дел Маргуса Цахкна, государство поставило перед собой амбициозную цель: удвоить объем эстонского экспорта в течение следующих десяти лет. Новый экспортный портал даст компаниям возможность заполнить свой профиль с указанием интересов целевого рынка и ценностного предложения экспортируемого продукта или услуги. На основе этих данных государство будет проактивно предлагать именно те экспортные услуги, которые подходят конкретной компании: будь то деловые визиты, бизнес-миссии, участие в выставках, обучающие программы, семинары, лиды по продажам, информационные материалы о рынке и другие полезные возможности.

Однако на первый взгляд может показаться, что Фонд предпринимательства и инноваций (EISA) уже предлагает схожие услуги. Так зачем создавать еще один портал? Как пояснил директор департамента экономической дипломатии МИД Прийт Каллакас, сейчас компаниям приходится подавать отдельные заявки на каждую услугу. Новый портал позволит создать единый профиль, на основе которого государство сможет само подбирать подходящие инструменты поддержки.

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