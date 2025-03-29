Сб, 29.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Как изменились запросы покупателей жилья в 2025 году?

Copy
Ожидания покупателей жилья существенно изменились за последние годы: ключевыми критериями стали энергоэффективность, интеллектуальные решения и местоположение. На фотографии представлена ​​образцовая квартира в жилом комплексе Raadiraja компании Avaare Kinnisvara OÜ в Тарту.
Ожидания покупателей жилья существенно изменились за последние годы: ключевыми критериями стали энергоэффективность, интеллектуальные решения и местоположение. На фотографии представлена ​​образцовая квартира в жилом комплексе Raadiraja компании Avaare Kinnisvara OÜ в Тарту. Фото: Sille Annuk / Postimees

За последние годы рынок недвижимости и ожидания покупателей жилья существенно изменились. Как отмечает руководитель по продажам компании-застройщика Arco Vara AS Кристель Писанг, главными критериями становятся энергоэффективность, умные решения и площадь жилья - при том, что местоположение недвижимости и бюджет по-прежнему играют решающую роль.

При выборе жилья покупатели ищут баланс между размером, практичностью и стоимостью. В то же время передача и принятие нового дома являются довольно важным шагом, требующие внимания ко многим деталям. На какие компромиссы идут покупатели, что следует учитывать при выборе жилья и какие факторы повлияют на рынок недвижимости в ближайшие годы?

Площадь и энергоэффективность являются основными приоритетами

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх