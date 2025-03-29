Как изменились запросы покупателей жилья в 2025 году?

При выборе жилья покупатели ищут баланс между размером, практичностью и стоимостью. В то же время передача и принятие нового дома являются довольно важным шагом, требующие внимания ко многим деталям. На какие компромиссы идут покупатели, что следует учитывать при выборе жилья и какие факторы повлияют на рынок недвижимости в ближайшие годы?