За последние годы рынок недвижимости и ожидания покупателей жилья существенно изменились. Как отмечает руководитель по продажам компании-застройщика Arco Vara AS Кристель Писанг, главными критериями становятся энергоэффективность, умные решения и площадь жилья - при том, что местоположение недвижимости и бюджет по-прежнему играют решающую роль.
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Как изменились запросы покупателей жилья в 2025 году?
При выборе жилья покупатели ищут баланс между размером, практичностью и стоимостью. В то же время передача и принятие нового дома являются довольно важным шагом, требующие внимания ко многим деталям. На какие компромиссы идут покупатели, что следует учитывать при выборе жилья и какие факторы повлияют на рынок недвижимости в ближайшие годы?