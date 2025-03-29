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Почему стюардессы сидят на руках во время взлета и посадки

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Если вам доводилось замечать, как стюардессы во время взлета или посадки сидят, подложив руки под себя, знайте - это не причуда и не попытка согреться. Такой прием - элемент системы безопасности, призванный снизить риск травм в случае экстренной посадки.

Сотрудница филиппинской авиакомпании Cebu Pacific Хенни Лим объясняет, что стюардессы обязаны сидеть прямо, с пристегнутым ремнем, ладонями вверх под ягодицами, а ступнями - твердо упираться в пол. Об этом сообщает Unilad.

«Такое положение позволяет телу оставаться неподвижным и снижает риск травм при резком ударе», - пояснила она в интервью People.

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