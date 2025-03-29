На латвийской таможне в посылке с «игрушками» нашли прицелы для оружия

Груз прибыл из Гонконга и представлял собой курьерскую доставку. Таможенников насторожило содержимое, и при проверке внутри нашли 34 прицела, внешне напоминающих продукцию известной шведской компании Aimpoint, производящей высокоточные красноточечные прицелы.

Оказалось, что это были подделки, изготовленные с целью имитировать оригинальную продукцию. В посылке находились три разных типа прицелов. Чтобы скрыть торговую марку, на них были наклеены черные стикеры.

В целях уточнения происхождения и подлинности товара латвийская таможня напрямую связалась с представителями Aimpoint. Так выяснилось, что продукция не только поддельная, но и отправлена под ложной категорией, нарушая нормы интеллектуальной собственности.

Так как речь шла о серьезном нарушении, весь груз был арестован и уничтожен. Инцидент произошел еще в конце прошлого года, но общественности сообщили о нем только на днях.

По оценкам латвийской таможни, ущерб от попытки контрабанды составил около 25 000 евро.

Кому именно предназначались эти «игрушки» с оружейным наполнением, и зачем была предпринята такая маскировка, остается неизвестным.