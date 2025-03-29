ФОТО Сегодня спасатели получили почти 20 вызовов на тушение ландшафтных пожаров

Спасательного департамента, большинство этих пожаров начались непосредственно от костра, который воспламенил окружающий прошлогодний сухостой - или же искры перекинулись на стволы и ветки поваленные сухих деревьев.

Местами быстрому распространению огня содействовал сильный ветер, в ряде случаев ландшафтные пожары поставили под угрозу жилые дома. Самый крупный такой пожар произошел в субботу в деревне Вайвара недалеко от города Силламяэ, где спасатели оценили площадь возгорания почти в 9 гектаров.

Пожар в Вайвара. Фото: Päästeamet.

«Хорошая весенняя погода манит людей на природу, они начинают разводить костры на открытом воздухе. Однако важно напомнить, что при разведении костра всегда следует помнить о безопасности. Сегодня следует обратить особое внимание на погодные условия - если ветрено, лучше вообще отказаться от разведения костра», - сказал глава административного отдела Спасательного департамента Тармо Вольтейн.

Он добавил, что в сухую погоду для несчастного случая достаточно одного мгновения: ветер переносит искры от костра на сухую землю, и может начаться большой пожар. Точно так же пожар может возникнуть из-за брошенного на землю непотушенного окурка.

Вольтейн предупредил, что несоблюдение мер предосторожности и беспечность могут не только привести к пожару, но и стать причиной крупных расходов - сумма, которую виновнику возгорания придется заплатить в порядке упрощенного производства за несоблюдение правил безопасности, составляет 80 евро.

Спасатели напомнили о простых правилах безопасного обращения с огнем. Вокруг костра не должно быть горючих материалов, а сам костер лучше окружить небольшим валом из камней или земли. Также необходимо обращать внимание на погодные условия - в ветреную погоду стоит отказаться от разведения костра.

Однако, если погода позволяет, нужно помнить, что огонь нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Рядом с огнем должны находиться первоочередные средства для тушения огня. Для этого подойдет ведро с водой или песком.