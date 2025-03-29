В следующем году предприятие Elektrilevi планирует заменить в Курессааре, на самых критических участках, 13 км подземных кабелей. Стоимость работ оценивается в 1,5 миллиона евро, пишет Rus.ERR.
Elektrilevi: срок службы подземных кабелей во многих городах истек
По данным сетевого оператора, срок службы подземных электрических кабелей во многих городах Эстонии истек.
«В этом году в Курессааре эти перебои выпали на один период. Если взять другие города, например, Пайде, Выру или Вильянди, то я получаю сообщения о повреждении подземных кабелей и оттуда, но там они как-то более рассеяны», - рассказал глава Elektrilevi Михкель Хярм