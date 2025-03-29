Elektrilevi: срок службы подземных кабелей во многих городах истек

«В этом году в Курессааре эти перебои выпали на один период. Если взять другие города, например, Пайде, Выру или Вильянди, то я получаю сообщения о повреждении подземных кабелей и оттуда, но там они как-то более рассеяны», - рассказал глава Elektrilevi Михкель Хярм