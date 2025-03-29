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ФОТО Артиллеристы прочистили пушки от пыли: в Эстонии прошли первые стрельбы из CAESAR

Перевод: Каролина Вертяева
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Первые стрельбы колесной артиллерии CAESAR с боевыми снарядами на центральном полигоне Сил обороны Эстонии.
Первые стрельбы колесной артиллерии CAESAR с боевыми снарядами на центральном полигоне Сил обороны Эстонии. Фото: Ain Liiva

До недавнего времени срочники артиллерийского подразделения 1-й пехотной бригады изучали новое самоходное орудие CAESAR калибра 155 мм только в теории - в классах и на макетах. Но 29 марта шесть солдат, объединенных в расчет, получили возможность впервые провести настоящую стрельбу на центральном полигоне.

Фраза в заголовке: «прочистили пушки от пыли» - конечно, образная. На самом деле, новейшие установки, поступившие в Эстонию в начале года с французского завода оборонного концерна KNDS, практически сразу были включены в учебную программу. После теоретической подготовки и тренировок без стрельбы, которые начались в конце февраля, наступил важный этап: первые боевые выстрелы из гаубицы CAESAR в Эстонии.

Хотя на учениях использовались заряды меньшей мощности, чем в реальных боевых условиях, командир одного из расчетов, младший сержант Йоонатан Паювяли, остался доволен результатами. По его словам, все прошло успешно: «Мы специально заранее отрабатывали все действия "всухую", чтобы сегодня все получилось с первого раза. И это сработало».

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