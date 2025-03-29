ФОТО Артиллеристы прочистили пушки от пыли: в Эстонии прошли первые стрельбы из CAESAR

Фраза в заголовке: «прочистили пушки от пыли» - конечно, образная. На самом деле, новейшие установки, поступившие в Эстонию в начале года с французского завода оборонного концерна KNDS, практически сразу были включены в учебную программу. После теоретической подготовки и тренировок без стрельбы, которые начались в конце февраля, наступил важный этап: первые боевые выстрелы из гаубицы CAESAR в Эстонии.