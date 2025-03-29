До недавнего времени срочники артиллерийского подразделения 1-й пехотной бригады изучали новое самоходное орудие CAESAR калибра 155 мм только в теории - в классах и на макетах. Но 29 марта шесть солдат, объединенных в расчет, получили возможность впервые провести настоящую стрельбу на центральном полигоне.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Артиллеристы прочистили пушки от пыли: в Эстонии прошли первые стрельбы из CAESAR
Фраза в заголовке: «прочистили пушки от пыли» - конечно, образная. На самом деле, новейшие установки, поступившие в Эстонию в начале года с французского завода оборонного концерна KNDS, практически сразу были включены в учебную программу. После теоретической подготовки и тренировок без стрельбы, которые начались в конце февраля, наступил важный этап: первые боевые выстрелы из гаубицы CAESAR в Эстонии.