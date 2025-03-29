В Таллинне в доме попечения вспыхнул пожар: трое госпитализированы

Сообщение о пожаре поступило в 15:17. Согласно информации, возгорание произошло в комнате на первом этаже. Из окна вырывались пламя, а все помещение было заполнено густым черным дымом. Пожар первыми заметили строители, работавшие поблизости. Они немедленно откликнулись на ситуацию, пришли на помощь и начали эвакуировать жильцов дома.

Спасатели продолжили эвакуацию и помогли вывести людей из задымленных помещений. Некоторые жители успели выйти на балконы. Огонь удалось локализовать к 15:45. Пожарные работали в двух направлениях: помимо очага возгорания на первом этаже, они также проверили помещения второго этажа. В здании больше людей не оказалось. После завершения эвакуации трое человек были переданы бригаде скорой помощи и доставлены в больницу.

Здание было отключено от электроснабжения. К тушению были привлечены также электрики, поскольку не удалось отключить от сети солнечные панели, установленные на территории.

Жильцам не разрешили сразу вернуться в здание, так как восемь комнат стали непригодными для проживания из-за воздействия продуктов горения. Кроме того, был поврежден кухонный блок, а в одной из комнат возникла утечка воды. После тушения спасатели тщательно проветрили помещения.

К 17:10 жителям позволили вернуться в здание - сначала на первый этаж, а вскоре и на второй. Окончание спасательной операции было зафиксировано в 18:21.

Спасатели выразили благодарность сотрудникам дома престарелых и находившимся рядом строителям, которые действовали оперативно и профессионально, что помогло предотвратить более серьезные последствия.

В тушении пожара приняли участие как профессиональные спасатели из районов Кесклинн, Пирита, Нымме и Ласнамяэ, так и добровольные пожарные из Копли, Хюуру и Саку.

Причина возгорания в настоящее время выясняется.