Согласно исследованию Института развития здоровья (TAI), наиболее значимым фактором недостатка здоровья в Эстонии остаются болезни системы кровообращения.
Болезни сердца уносят у жителей Эстонии больше всего лет жизни
Они составляют 35 процентов от общего объема потерь. К числу таких заболеваний относятся, прежде всего, гипертония, ишемическая болезнь сердца и инсульт, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, также являются основными причинами смертности и ухудшения здоровья в мире.
В 2023 году в Эстонии из-за этих болезней было потеряно 150 177 лет жизни. Показатель утраты здоровья отражает разницу между наилучшим возможным и фактическим состоянием здоровья населения. Всего в 2023 году население Эстонии потеряло 424 044 года жизни, из которых мужчины - 197 688 лет, а женщины - 226 355. Это число складывается как из лет, потерянных вследствие преждевременной смерти, так и из тех, что были утрачены из-за болезней и травм, ограничивающих полноценную жизнь.
У мужчин наибольшую часть этих потерь составляют преждевременные смерти, в то время как у женщин большую долю занимает ухудшение здоровья, связанное с болезнями и травмами. Анализ ситуации за период с 2017 по 2023 год показывает, что основными медицинскими причинами утраты здоровья продолжают оставаться хронические сердечно-сосудистые патологии, а также нарушения кровообращения мозга. У мужчин также заметную долю в структуре утраты здоровья составляет цирроз печени, у женщин - заболевания суставов, связанные с возрастными изменениями.
Ситуация по регионам страны различается довольно сильно. В некоторых уездах уровень утраты здоровья значительно выше, чем в других. Например, больше всего лет жизни на душу населения теряют жители Хийумаа, Йыгевамаа и Ида-Вирумаа. В разрезе по полу наибольшие потери у мужчин зафиксированы в Йыгевамаа и Ярвамаа, у женщин - в Ида-Вирумаа и Йыгевамаа.
По словам аналитика Института развития здоровья Марии Лепнурм, на протяжении многих лет главными причинами утраты здоровья в стране остаются заболевания системы кровообращения и онкологические заболевания. У мужчин дополнительно значимыми факторами являются травмы и отравления, а у женщин - болезни опорно-двигательного аппарата, психические расстройства, а также заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, питанием и деятельностью эндокринной системы.
Наибольшая доля утраты здоровья приходится на людей старше 65 лет. Эта возрастная группа составляет более половины всех потерь по стране. По сравнению с 2017 годом общий объем утраты здоровья увеличился на 5548 лет жизни, что соответствует росту на 1,3 процента. В то же время, если рассматривать данные на каждую тысячу жителей, наблюдается небольшое снижение: в 2017 году показатель составлял 318 лет на тысячу человек, а в 2023 году - уже 310.
Как подчеркивает Лепнурм, большая часть проблем со здоровьем связана с образом жизни. На протяжении многих лет у женщин преобладает потеря здоровья из-за хронических болезней, а у мужчин - из-за преждевременной смертности.
Исследование Института развития здоровья под названием «Бремя болезней населения Эстонии в 2023 году» помогает лучше понять, какие заболевания и травмы оказывают наибольшее влияние на здоровье людей и какие факторы чаще всего приводят к преждевременной смерти.