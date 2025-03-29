Болезни сердца уносят у жителей Эстонии больше всего лет жизни

Они составляют 35 процентов от общего объема потерь. К числу таких заболеваний относятся, прежде всего, гипертония, ишемическая болезнь сердца и инсульт, которые, по данным Всемирной организации здравоохранения, также являются основными причинами смертности и ухудшения здоровья в мире.

В 2023 году в Эстонии из-за этих болезней было потеряно 150 177 лет жизни. Показатель утраты здоровья отражает разницу между наилучшим возможным и фактическим состоянием здоровья населения. Всего в 2023 году население Эстонии потеряло 424 044 года жизни, из которых мужчины - 197 688 лет, а женщины - 226 355. Это число складывается как из лет, потерянных вследствие преждевременной смерти, так и из тех, что были утрачены из-за болезней и травм, ограничивающих полноценную жизнь.

У мужчин наибольшую часть этих потерь составляют преждевременные смерти, в то время как у женщин большую долю занимает ухудшение здоровья, связанное с болезнями и травмами. Анализ ситуации за период с 2017 по 2023 год показывает, что основными медицинскими причинами утраты здоровья продолжают оставаться хронические сердечно-сосудистые патологии, а также нарушения кровообращения мозга. У мужчин также заметную долю в структуре утраты здоровья составляет цирроз печени, у женщин - заболевания суставов, связанные с возрастными изменениями.