МНЕНИЕ Решение об аренде тюрьмы в Тарту принимается за спиной горожан

Однако в Тарту эта идея вызвала активное и аргументированное сопротивление, особенно со стороны местного отделения партии «Отечество». Давайте посмотрим на ситуацию внимательнее, опираясь на опыт последних лет в Европе.

Во многих странах прослеживается общий подход: желание избавляться от заключенных, особенно тех, кто не является гражданином страны. Например, у Норвегии и Бельгии были аналогичные соглашения с Нидерландами - у Норвегии в 2015–2018 годах, у Бельгии в 2009–2016 годах. Сначала речь шла о содержании иностранных преступников за границей. Однако в самой Голландии такая практика вызвала критику: общественность требовала, чтобы в заключении находились и представители местного населения. Кроме того, эти соглашения оказались краткосрочными из-за множества проблем, как у самих заключенных, так и у жителей, живущих рядом с тюрьмами.

Аналогичным образом Дания использует тюрьмы в Косово для содержания нарушителей закона, не имеющих гражданства. Обычно это те, кого планируется депортировать обратно в страну происхождения и кто ожидает своей очереди на выдворение.