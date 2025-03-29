Правительство дало министру юстиции и цифровых технологий Лийзе Пакосте («Ээсти 200») разрешение начать переговоры с одной из зарубежных стран о размещении иностранных заключенных в Тартуской тюрьме. Цель - получение дохода от предоставления тюремных услуг в аренду. Многолетнее давление партии «Ээсти 200» на использование тюрьмы именно в таком ключе наконец принесло плоды после формирования нового правительства.
МНЕНИЕ ⟩ Решение об аренде тюрьмы в Тарту принимается за спиной горожан
Однако в Тарту эта идея вызвала активное и аргументированное сопротивление, особенно со стороны местного отделения партии «Отечество». Давайте посмотрим на ситуацию внимательнее, опираясь на опыт последних лет в Европе.
Во многих странах прослеживается общий подход: желание избавляться от заключенных, особенно тех, кто не является гражданином страны. Например, у Норвегии и Бельгии были аналогичные соглашения с Нидерландами - у Норвегии в 2015–2018 годах, у Бельгии в 2009–2016 годах. Сначала речь шла о содержании иностранных преступников за границей. Однако в самой Голландии такая практика вызвала критику: общественность требовала, чтобы в заключении находились и представители местного населения. Кроме того, эти соглашения оказались краткосрочными из-за множества проблем, как у самих заключенных, так и у жителей, живущих рядом с тюрьмами.
Аналогичным образом Дания использует тюрьмы в Косово для содержания нарушителей закона, не имеющих гражданства. Обычно это те, кого планируется депортировать обратно в страну происхождения и кто ожидает своей очереди на выдворение.
В Великобритании ситуация еще сложнее. За последние три года число заключенных увеличилось с 78 000 до 88 000 человек, и рост продолжается. Существующих 120 тюрем уже не хватает. Кроме того, в учреждениях отмечаются многочисленные проблемы, включая безопасность самих охранников. И именно оттуда с надеждой смотрят на помощь со стороны Эстонии. Нетрудно догадаться, от каких категорий заключенных они хотят избавиться в первую очередь - от тех, чье культурное происхождение отличается от традиций старого королевства.
Возникает вопрос: должен ли житель Тарту наблюдать за этим процессом с опущенной головой, или у нас тоже есть право голоса? У нас уже есть успешный опыт - дело целлюлозного завода, когда под прикрытием полуправды хотели изменить жизнь и рабочую среду целого университетского города. Тогда голос народа победил.
Есть и другие варианты. Например, можно закрыть Таллиннскую тюрьму и перевести эстонских заключенных в Тарту. Это позволило бы сохранить рабочие места в городе и учесть региональный баланс, что важно для Эстонии в целом. В Таллинне и так перенасыщенность, и все чересчур сосредоточено на столице.
Не все золото, что блестит, но то, что предлагают сейчас, не блестит ни с какой стороны. Тот факт, что граждане Эстонии стали вести себя более законопослушно, не должен оборачиваться наказанием для древнего университетского города. Решения, способные изменить нашу среду обитания, не должны приниматься за спиной тартуцев.