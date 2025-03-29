«Это похоже на угрозу». Зловещее послание Джей Ди Вэнса Гренландии

«Есть много способов сказать что-то. Но я думаю, то, как это говорит [Трамп], - это не то, что нужно. Это похоже на угрозу», - сказала 43-летняя Лисбет Карлайн Поулсен, местная художница, присутствовавшая на церемонии.

Ее реакция, похоже, отражает общие настроения в стране - недавний опрос показал, что лишь 6% населения поддерживают идею быть частью США.

Путь к независимости

Под руководством нового правительства и при подавляющей поддержке населения Гренландия начинает медленное и очень осторожное движение к полной независимости от Дании.

Этот процесс, скорее всего, займет много лет и потребует длительного диалога как с Копенгагеном, так и с Вашингтоном.

В конце концов, гренландцы прекрасно понимают, что их экономика должна быть гораздо более развитой, чтобы их предложение о независимости имело хоть какие-то реальные шансы на успех.

Но им необходимо сбалансировать это развитие с реальными опасениями эксплуатации со стороны могущественных внешних сил.

Это подводит нас к фундаментальному замешательству, как в Гренландии, так и за ее пределами, по поводу позиции администрации Трампа.

Чего хочет Америка?

Во время своего визита Вэнс упомянул о стремлении Гренландии к независимости и намекнул, что реальное намерение Америки - не внезапная аннексия острова, а нечто гораздо более терпеливое и долгосрочное.