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Выехавший на встречку Volvo столкнулся с другим автомобилем: есть пострадавшие

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Автомобиль полиции. Фото иллюстративное.
Автомобиль полиции. Фото иллюстративное. Фото: KRISTJAN TEEDEMA /Tartu Postimees

Сегодня около 18:30 произошло ДТП в Отепя - столкнулись два автомобиля: Volvo и Audi.

По предварительной информации, водитель Volvo выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Audi.

За рулем Volvo находился 34-летний водитель, он был один. В результате аварии он получил травмы, и ему оказали первую помощь на месте.

Audi управлял 55-летний водитель. В салоне находились еще трое пассажиров. Пострадала 75-летняя пассажирка, остальные участники аварии не получили травм.

Оба водителя находились в трезвом состоянии.

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