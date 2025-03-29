Выехавший на встречку Volvo столкнулся с другим автомобилем: есть пострадавшие
По предварительной информации, водитель Volvo выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Audi.
За рулем Volvo находился 34-летний водитель, он был один. В результате аварии он получил травмы, и ему оказали первую помощь на месте.
Audi управлял 55-летний водитель. В салоне находились еще трое пассажиров. Пострадала 75-летняя пассажирка, остальные участники аварии не получили травм.
Оба водителя находились в трезвом состоянии.