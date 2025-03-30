«Мужчин подавляют». Кто такие инцелы и что такое маносфера, о которых заговорили после сериала «Переходный возраст»

Сегодня инцелы обвиняют в своем одиночестве женщин. Фото: Getty Images

Это была площадка для мужчин и женщин, которые хотели поговорить об одиночестве и открыто размышляли о том, почему у них не получается кого-нибудь встретить.

«Там, пожалуй, было немного агрессии, а некоторые мужчины не совсем понимали, что каждая женщина — это личность. Но в целом это было место, где можно было найти поддержку», — утверждает основательница.

Со временем настроения на форуме изменились. Вместо обсуждения проблем в отношениях мужчины начали обвинять женщин в своем одиночестве.

Начали появляться онлайн-сообщества вроде Pick Up Artist, где мужчины обсуждали стратегии привлечения женщин, называя себя «альфа» (этот термин используется для обозначения маскулинности — Ред.).

Известный блогер и бывший кикбоксер Эндрю Тейт продвигает в сети идею доминирования мужчин над женщинами. Фото: Getty Images

Эксперт по киберпреступности и автор книги об истории маносферы Лиза Сугура рассказала Би-би-си, что эти группы, как и форумы для инцелов, постепенно увлеклись идеями мизогинии.

«Сначала они делились советами и методами, как завоевать женщин. Но при этом утверждали, что женщины не имеют власти и не имеют права сказать „нет"», — отметила Лиза Сугура.

Инцелы становятся мейнстримом

С появлением соцсетей маносфера вышла на уровень мейнстрима.

Инцелы перешли в Facebook, YouTube, Reddit и получили доступ к более широкой аудитории. Группы постепенно объединялись и заимствовали друг у друга идеологию для большего распространения.