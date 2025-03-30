В этот день, 35 лет назад Верховный Совет ЭССР принял Постановление о государственном статусе Эстонии, согласно которому власть Советского Союза в Эстонии была признана незаконной и был объявлен переходный период для восстановления Эстонской Республики.
Исторический день: 35 лет назад начался законодательный путь к восстановлению независимости Эстонии
Чтобы отметить этот знаменательный день, сегодня в 13:00 Клуб 20 августа проведет торжественное собрание в зале заседаний Рийгикогу.
Членов клуба в замке Тоомпеа поприветствует вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер. Затем с речью выступит президента Клуба 20 августа Антс Веэтыусме, а член клуба Арво Юнти выступит с докладом о том, какое значение принятое постановление имело в процессе восстановления независимости Эстонии.
Вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер сказал, что 35 лет назад, 30 марта, избранные незадолго до этого члены Верховного Совета собрались на Тоомпеа, чтобы принять постановление о государственном статусе Эстонии и декларацию о сотрудничестве Верховного Совета и Конгресса Эстонии.
«Это были важные документы, которые явились подтверждением и продолжением стремления народа Эстонии к свободе и независимости, ярким пламенем запылавшего в конце 80-х годов. Устремленные в сторону Тоомпеа взгляды были полны веры и надежды. Сегодня, 30 марта 2025 года, для нас большая честь приветствовать в этом зале заседаний людей, которые в решающие мгновения отбросили все сомнения и сделали правильный выбор», - заявил он.
По словам президента Клуба 20 августа Антса Веэтыусме, пестрый по своему политическому и мировоззренческому составу Верховный Совет проделал огромную и впечатляющую работу по упорядочиванию законодательства.
«Верховный Совет принял 149 законов и 488 постановлений. Наиболее значимым из них, несомненно, было крайне важное и долгожданное для эстонцев Постановление "О восстановлении независимости Эстонской Республики", принятое 20 августа 1991 года. Благодаря этому решению 69 членов Верховного Совета, проголосовавших за восстановление независимости, стали такими же историческими личностями, как члены Учредительного Собрания Эстонии, создавшие Эстонское государство в 1918 году. Это решение позволило реализовать те стремления, принципы и идеи, которые распространились и получили безоговорочную поддержку народа», – сказал Веэтыусме.
Прямую трансляцию с торжественного собрания Клуба 20 августа в зале заседаний замка Тоомпеа можно будет посмотреть на сайте Рийгикогу.
Запись можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube.
В следующем году мы будем праздновать 35-ю годовщину восстановления независимости Эстонской Республики. По инициативе Клуба 20 августа празднование начнется уже сегодня, так как восстановление государственной независимости стало результатом длительного процесса, а не одного постановления, принятого летом 1991 года.
Созданный в 1994 году Клуб 20 августа объединяет людей, которые входили в избранный в 1990 году Верховный Совет Эстонской Республики и проголосовали за восстановление независимости Эстонии. 20 августа 1991 года в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами «за» принял Постановление «О независимости Эстонской Республики».