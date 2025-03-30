Исторический день: 35 лет назад начался законодательный путь к восстановлению независимости Эстонии

Чтобы отметить этот знаменательный день, сегодня в 13:00 Клуб 20 августа проведет торжественное собрание в зале заседаний Рийгикогу.

Членов клуба в замке Тоомпеа поприветствует вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер. Затем с речью выступит президента Клуба 20 августа Антс Веэтыусме, а член клуба Арво Юнти выступит с докладом о том, какое значение принятое постановление имело в процессе восстановления независимости Эстонии.

Вице-спикер Рийгикогу Арво Аллер сказал, что 35 лет назад, 30 марта, избранные незадолго до этого члены Верховного Совета собрались на Тоомпеа, чтобы принять постановление о государственном статусе Эстонии и декларацию о сотрудничестве Верховного Совета и Конгресса Эстонии.

«Это были важные документы, которые явились подтверждением и продолжением стремления народа Эстонии к свободе и независимости, ярким пламенем запылавшего в конце 80-х годов. Устремленные в сторону Тоомпеа взгляды были полны веры и надежды. Сегодня, 30 марта 2025 года, для нас большая честь приветствовать в этом зале заседаний людей, которые в решающие мгновения отбросили все сомнения и сделали правильный выбор», - заявил он.

По словам президента Клуба 20 августа Антса Веэтыусме, пестрый по своему политическому и мировоззренческому составу Верховный Совет проделал огромную и впечатляющую работу по упорядочиванию законодательства.